Dulkadiroğlu’ndan İhtiyaç Sahibi Vatandaşa Tekerlekli Sandalye

Dulkadiroğlu Belediyesi ekipleri, ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı sürdürüyor. Özel bir bakım evinde tekerlekli sandalye ihtiyacı bulunan bir vatandaşla iletişim kuran ekipler, vatandaşa tekerlekli sandalyesini teslim etti.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Başkan Okay, ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanında olduğunu dile getirerek şunları söyledi: “Her koşulda ihtiyaç sahiplerinin yanındayız. Özellikle engelli vatandaşlarımıza hizmet konusunda pozitif ayrımcıyız. Onların ihtiyaçlarını gidermek, yaşamlarını kolaylaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz.”