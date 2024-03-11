Dulkadiroğlu’ndan Kadınlara anlamlı gezi

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’ın talimatıyla ilçede yaşayan kadınlar, Sosyal ve Kültür İşler Müdürlüğü’nün organizasyonunda Şanlıurfa gezisine katıldı.

Gezi programı ile ilgili konuşan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, anlamlı ve güzel bir etkinliğin gerçekleştirildiğine dikkat çekti.

Başkan Okay, konuşmasında şunları söyledi: “Toplumuzun temel taşı kadınların böyle anlamlı bir etkinlikte bir araya gelmesi bizleri son derece mutlu etti. Onların mutlu olmaları ve huzurlu bir ömür sürmelerini önemsiyoruz. Bu yıl kadınlar günü münasebetiyle böyle bir etkinliğe imza attık. Bu gezinin Peygamberler şehri Şanlıurfa’ya olması da ayrı anlam taşıyor. Bu anlamlı geziye katılan hanımefendilere çok teşekkür ediyorum. Onların da bu geziden keyif aldığını düşünüyorum. Zaman zaman bu gibi etkinliklere imza atacağız.”