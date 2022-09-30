Dünya Göçebe Oyunları’na Kahramanmaraş Lezzetleri Damga Vurdu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi; şehrin kültürel değerlerini, yöresel lezzetlerini ve geleneksel el sanatlarını tanıtıcı faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda, Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından Bursa’nın İznik ilçesinde 4’üncüsü düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları’nda kurulan tanıtım çadırında Kahramanmaraş’ın yöresel lezzetleri ve geleneksel el sanatları katılımcılarla buluşturuldu. Sim sırma, oyma sandık ve yemeni gibi kültürel öğelerin yanı sıra tarhana, fıstık ezmesi, kırmızı biber gibi yöresel lezzetler misafirlerin ilgi odağı oldu. Etkinlikte misafirlere ikram edilen Kahramanmaraş Dondurması da yoğun ilgi gördü.

2 Ekim’e Kadar Devam Edecek

Etkinlikte Büyükşehir Belediyesi’nin tanıtım çadırını Türkiye’den ve yurtdışından gelen misafirlerin yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel ve Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan da ziyaret etti. 29 Eylül tarihinde açılışı gerçekleştirilen 4. Dünya Göçebe Oyunları, 2 Ekim tarihine kadar devam edecek.