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Edeler’den ‘sahipsiz Maraş’ pankartı

Kahramanmaraş’ta stadyum problemi nedeniyle Osmaniye’de oynadığı karşılamada lige mağlubiyetle başlayan Kahramanmaraşspor’un taraftar gurubu tribününde ‘Sahipsiz Maraş’ pankartı açtı.

Edeler’den ‘sahipsiz Maraş’ pankartı

Edeler’den ‘sahipsiz Maraş’ pankartı

Kahramanmaraş’ta stadyum problemi nedeniyle Osmaniye’de oynadığı karşılamada lige mağlubiyetle başlayan Kahramanmaraşspor’un taraftar gurubu tribününde ‘Sahipsiz Maraş’ pankartı açtı.

08 Eylül 2021 Çarşamba 08:56
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TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Kahramanmaraşspor’un taraftarları, takımlarını deplasmanda da destekledi.

Sahadan yenilgiyle ayrılan Kahramanmaraşspor’a 90 dakika boyunca tam destek veren Kahramanmaraş Edeler Taraftarlar Derneği üyeleri, sahipsizlikten yakındı.

Yüzlerce kilometre de olsa takımlarını sonuna kadar destekleyeceklerini belirten taraftarlar, Osmaniye’ye çıkarma yaptı. Müsabaka sırasında tribündeki taraftarlar, ‘Sahipsiz Maraş’ yazan pankartı açıp, aynı anda tezahürat yaparak tepkilerini dile getirdiler.

Anahtar Kelimeler:
Edeler’den ‘sahipsiz Maraş’ Pankartı
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