Edeler’den ‘sahipsiz Maraş’ pankartı

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Kahramanmaraşspor’un taraftarları, takımlarını deplasmanda da destekledi.

Sahadan yenilgiyle ayrılan Kahramanmaraşspor’a 90 dakika boyunca tam destek veren Kahramanmaraş Edeler Taraftarlar Derneği üyeleri, sahipsizlikten yakındı.

Yüzlerce kilometre de olsa takımlarını sonuna kadar destekleyeceklerini belirten taraftarlar, Osmaniye’ye çıkarma yaptı. Müsabaka sırasında tribündeki taraftarlar, ‘Sahipsiz Maraş’ yazan pankartı açıp, aynı anda tezahürat yaparak tepkilerini dile getirdiler.