Ekinözü’nde Konteyner Kent’in Ulaşımı İyileştirildi!

Depremzedelerin barınma ihtiyacını karşılamak için şehir genelinde oluşturulan geçici konaklama merkezlerinde alt ve üstyapı imalatlarına kesintisiz devam eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ekinözü ilçesi Maarif Mahallesi’nde oluşturulan geçici konaklama merkezinde sürdürdüğü kilit parke uygulamalarını tamamladı. 150 aileye ev sahipliği yapan geçici konaklama merkezinde ana ve ara yollar 7 bin 500 metrekare kilit parkeyle kaplandı. Toplamda 2 Milyon TL’lik yatırımla yolları yenilenen Ekinözü Geçici Konaklama Merkezi’nde ulaşım standardı iyileştirildi. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, geçici konaklama merkezlerinin standardının iyileştirilmesi için alt ve üstyapı imalatlarının artarak devam ettiği belirtildi.