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Ekinözü’nde Konteyner Kent’in Ulaşımı İyileştirildi!

Büyükşehir Belediyesi, 150 aileye ev sahipliği yapan Ekinözü Geçici Konaklama Merkezi’nde ana ve ara yolları kilit parkeyle yeniledi. Toplamda 2 Milyon TL’lik yatırımla yolları yenilenen konteyner kentte ulaşım standardı iyileştirildi.

Ekinözü’nde Konteyner Kent’in Ulaşımı İyileştirildi!

Ekinözü’nde Konteyner Kent’in Ulaşımı İyileştirildi!

Büyükşehir Belediyesi, 150 aileye ev sahipliği yapan Ekinözü Geçici Konaklama Merkezi’nde ana ve ara yolları kilit parkeyle yeniledi. Toplamda 2 Milyon TL’lik yatırımla yolları yenilenen konteyner kentte ulaşım standardı iyileştirildi.

09 Temmuz 2023 Pazar 17:47

Depremzedelerin barınma ihtiyacını karşılamak için şehir genelinde oluşturulan geçici konaklama merkezlerinde alt ve üstyapı imalatlarına kesintisiz devam eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ekinözü ilçesi Maarif Mahallesi’nde oluşturulan geçici konaklama merkezinde sürdürdüğü kilit parke uygulamalarını tamamladı. 150 aileye ev sahipliği yapan geçici konaklama merkezinde ana ve ara yollar 7 bin 500 metrekare kilit parkeyle kaplandı. Toplamda 2 Milyon TL’lik yatırımla yolları yenilenen Ekinözü Geçici Konaklama Merkezi’nde ulaşım standardı iyileştirildi. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, geçici konaklama merkezlerinin standardının iyileştirilmesi için alt ve üstyapı imalatlarının artarak devam ettiği belirtildi.

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Ekinözü’nde Konteyner Kent’in Ulaşımı İyileştirildi!
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