Ekinözü’nü Sel Vurdu

Sağanak yağış Kahramanmaraş'ın Ekinözü İlçesinde hayatı olumsuz etkiliyor.

Ekinözü' nde sağanak yağış sonrasında derelerin taşması sonucu araçlar sel sularına kapıldı. Çok sayıda çadır, konteyner ev ve işyerleri su altında kaldı.

Öğle saatlerinde etkisini artıran yağmur, sel felaketine dönüştü. Taşan derelerden akan sel suları ilcedeki hayatı olumsuz etkiledi. Bölgeye iş makineleri sevk edildi. İlk gelen bilgilere göre olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenildi.