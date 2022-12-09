Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Elbistan’da hayvan barınağı bilgilendirme toplantısı düzenlendi!
Elbistan’da hayvan barınağı bilgilendirme toplantısı...
Kahramanmaraş’ta ‘Benim Adım Can’ Minikler İçin Sahne Alacak
Kahramanmaraş’ta ‘Benim Adım Can’ Minikler...
Yazar Tongar, Kahramanmaraş’ta Fıtrat Pedagojisini Anlatacak
Yazar Tongar, Kahramanmaraş’ta Fıtrat Pedagojisini...
‘5 Aralık Dünya Kadın hakları günü değildir’
‘5 Aralık Dünya Kadın hakları...
Kahramanmaraş’ta Minikler ‘Sihirli Şapka’ ile Hem Eğlendi Hem Öğrendi
Kahramanmaraş’ta Minikler ‘Sihirli Şapka’ ile...

Elbistan’da hayvan barınağı bilgilendirme toplantısı düzenlendi!

Elbistan Belediyesi ve Kahramanmaraş Veteriner Hekimler Odası Kuzey İlçeler Odası tarafından sokak hayvanları ve Elbistan’da yapılacak hayvan barınağı ile ilgili bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Elbistan’da hayvan barınağı bilgilendirme toplantısı düzenlendi!

Elbistan’da hayvan barınağı bilgilendirme toplantısı düzenlendi!

Elbistan Belediyesi ve Kahramanmaraş Veteriner Hekimler Odası Kuzey İlçeler Odası tarafından sokak hayvanları ve Elbistan’da yapılacak hayvan barınağı ile ilgili bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

09 Aralık 2022 Cuma 16:31

Elbistan barınağı ve sokak hayvanları ile ilgili alınması gereken tedbirlerin görüşüldüğü toplantıya Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Çitil, Kahramanmaraş Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ferhat Gülpak, Kuzey İlçeler Oda Sorumlusu Ömer Tontuş, Elbistan Veteriner Hekimler Temsilcisi Nuri Kılınç, veteriner hekimler katıldı.

Toplantıda, Elbistan hayvan barınağında yapılan çalışmalar ve sokak hayvanları ile ilgili Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Kahramanmaraş Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ferhat Gülpak, Kuzey İlçeler Oda Sorumlusu Ömer Tontuş katılımcılara bilgi verdiler.

Toplantının ardından bir değerlendirme yapan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, sokak hayvanları, barınak ve alınması gereken tedbir ve işlemlerle ilgili görüş alış verişinde bulunduklarını belirterek, “Kahramanmaraş Veteriner Hekimler Odası Başkanlığı, Elbistan Temsilciliği ve Elbistan Belediyesi olarak ortak bir basın toplantısı gerçekleştiriyoruz. Bu toplantıda sokak hayvanları, barınak ve bundan sonraki can dostlarımız ile ilgili alınması gereken, yapılması gereken iş ve işlemlerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Hem Nurhak’tan hem Ekinözü’nden hem de Afşin hekimlerimiz buradaydı. Onlara çok teşekkür ediyorum. Önemli ve kutsal bir iş gerçekleştiriyorlar. Can dostlarımızı, sokak hayvanlarımızı rehabilite etmek, onların sağlıkları ile ilgilenmek ve tabii ki en temelinde halk sağlığını ilgilendiren hususlarda gerekli tedbirleri alıp vatandaşlarımızın da sağlığını korumak ile ilgili görev icra ediyorlar. Kamuda çalışan arkadaşlarımız, tarım il ve ilçe müdürlüğünde çalışan arkadaşlarımız ve serbest veteriner hekimlerin bu anlamda belediye ile üst düzey bir koordinasyon gerçekleştirip hayvan barınağı ve sokak hayvanları konusunda yaşanan sorunları ele alıp çözüm arayışları bizi çok mutlu etti.

Ben kıymetli oda başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bilgilendirmeleri çok değerli idi. Bundan sonraki süreçte Elbistan barınağı ruhsat aşaması onaylanıyor. Salı günü de inşallah ruhsatımızı almış Elbistan hayvan barınağının resmi açılışını gerçekleştirmiş olacağız. Bundan sonraki süreçte de barınağımızın iyileştirilmesi ve rehabilite edilmesi konusunda da elimizden gelen tüm tedbirleri alacağız. Özelikle vatandaşlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Sokak hayvanlarının barınması, onların ihtiyaçlarının karşılanması, özellikle önümüzde kış olduğu için belediye olarak biz tedbirlerimizi alıyoruz ama vatandaşlarımızın da bu anlamda duyarlı ve bize destek olmalarını istiyorum. Buradan çağrıda bulunmak istiyorum. Özellikle hayvan sever vatandaşlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Onlarla beraber diğer kamu kurum ve kuruluşları ile beraber gönüllülerin el birliği ile burada birlikte çalışması yaşanabilecek olası sorunların önüne geçeceğini düşünüyorum. Kıymetli başkanıma da çok teşekkür ediyorum. Onları Elbistan’da ağırlamak bizim için ayrı bir mutluluk oldu” şeklinde konuştu.

Hayvan barınağına ellerinden gelen desteği vereceklerini ifade eden Kahramanmaraş Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ferhat Gülpak ise konuşmasında “Sayın başkanımın ifade ettiği gibi sokak hayvanları ülkemizin kanayan yarası. Bu noktada Elbistan’daki gerek kamu gerek özel sektördeki hekim arkadaşlarımız gerekli hassasiyeti göstererek gece gündüz hizmet vermektedirler. Sokak hayvanlarının rehabilite edilme noktasında biliyorsunuz belediyelerin kurmakla yükümlü olduğu geçici sokak hayvanlarını kısırlaştırma ve rehabilitasyon merkezleri olması gerekiyor. Başkanımız sağ olsun bu konuda gerekli hassasiyeti göstererek daha önceki yıllarda attığı sokak hayvanları barınağının kuruluşunu inşallah resmi olarak gerçekleştiriyor. Bu konuda başkanımıza kamusal anlamda kendisinin gerekli hassasiyeti gösterip destek verdiğinden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Bu tip organizasyonlarda özellikle belediye başkanlarımızın katılımı bizim elimizi güçlendiriyor. Hekim arkadaşlarımızı moralize ediyor. Bu noktada ben gerçekten hem hekim arkadaşlarım adına hem vatandaşlarımız adına teşekkür ediyorum. Ruhsatı alınacak olan barınağın teknik anlamda her hangi bir desteğe ihtiyacı olduğu halinde biz başkanımızın talebi üzerine elimizden gelen desteği Kahramanmaraş Veteriner Hekimler Odası ve kurumumuz olarak desteği vermek üzere söz veriyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın gerekli hassasiyeti göstermesi için buradan çağrıda bulunmak istiyorum. Sayın başkanımız konuyla alakalı olarak gerekli çalışmaları yaptığını ifade etti. Hayvanların toplanması ile ilgili araçların mevcut olduğu ve şu anda barınağın fiziksel anlamda yeterli olduğu zaten belgesini alacağı ile birlikte belli oluyor. Sayın başkanıma bu noktada verdiği hizmet için çok teşekkür ediyorum. Elbistan’ın bu problemi kısa sürede çözülecektir” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Elbistan’da Hayvan Barınağı Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta STK’lar Çin’in Doğu Türkistan’a zulmünü protesto etti
Kahramanmaraş’ta STK’lar Çin’in Doğu Türkistan’a zulmünü protesto etti
Elbistan’da parklara yapılan saldırıların maliyeti 2 milyon lira!
Elbistan’da parklara yapılan saldırıların maliyeti 2 milyon lira!
İngiliz BBC'nin Kirli Oyunu
İngiliz BBC'nin Kirli Oyunu
Başkan Mahçiçek: Kıyı projemizin 5 kilometrelik kaya tahkimatında sona geldik
Başkan Mahçiçek: Kıyı projemizin 5 kilometrelik kaya tahkimatında sona geldik
Kahramanmaraş’ta Kültür Sanat Etkinliklerine Yoğun İlgi
Kahramanmaraş’ta Kültür Sanat Etkinliklerine Yoğun İlgi

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber