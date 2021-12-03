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Elbistan’da İçme Suyunda Yeni Fiyatlar Açıklandı

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, aralık ayı için geçerli olacak içme suyu fiyatlarını açıkladı.

Elbistan’da İçme Suyunda Yeni Fiyatlar Açıklandı

Elbistan’da İçme Suyunda Yeni Fiyatlar Açıklandı

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, aralık ayı için geçerli olacak içme suyu fiyatlarını açıkladı.

03 Aralık 2021 Cuma 09:33
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Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin ( KASKİ), içme suyu fiyatlarındaki aralık ayı tarifesinde artışa gitti. Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) resmi internet sitesinden derlenen bilgilere göre Elbistan’da geçtiğimiz ay KDV hariç olarak 2 lira 9 kuruştan ücretlendirilen içme suyu fiyatlarına 5 kuruş daha zam yapıldı.

Yeni tarifeye göre, Elbistan’daki içme suyunun m³ fiyatı, 2 lira 14 kuruş oldu. Beldeden mahalleye dönüşen ve köyden mahalle statüsüne geçen yerleşim birimleri için de içme suyu fiyatı, m³ başına 2 kuruş artarak KDV hariç olmak üzere 1 lira 6 kuruşa yükseldi. Mahalle statüsündeki yerleşim yerleri de kullandıkları 1 m³ içme suyu için yeni tarifeyle birlikte 76 kuruş ücret ödeyecek.
 

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Elbistan’da İçme Suyunda Yeni Fiyatlar Açıklandı
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