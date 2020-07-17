Elbistan’ın yeni imar planı meclisten geçti

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz ayı olağan toplantısında Elbistan İlçesi’nin Nazım İmar Planı görüşülerek oybirliği ile kabul edildi.

Meclis toplantısında komisyonlardan gelen raporların görüşülmesinde İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı Hanifi Toptaş, Elbistan Belediye Meclisi’nce de onaylanan (Merkez) 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı’nı incelediklerini ve uygun gördüklerini ifade etti. Yapılan oylama sonucunda 16.04.2020 Onaylı Elbistan (Merkez) 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı oybirliği ile kabul edildi.