Elektrik direğinde mahsur kalan baykuşu AKEDAŞ kurtardı

Ayağı kırıldığı tespit edilen baykuşu ilk müdahale için veterinere götüren ekipler, tedavisinin ardından Jandarmaya teslim etti.

Tüketicilerine verimli ve kesintisiz enerji sağlamak için sahadaki çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. ekipleri sıra dışı bir olaya tanıklık etti. Çalışmalar esnasında bir baykuşun elektrik direğinde çırpındığını gören ekipler anında müdahale ederek yabani baykuşu mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Çalışmaları esnasında yaban hayatının korunmasına büyük önem veren ekipler, elektrik direklerinde yuva yapan leyleklerin yuvalarını korumak için gösterdikleri hassasiyeti bu kez de direkte mahsur kalan peçeli baykuş için gösterdi. Ekipler, iş güvenlik önlemlerini aldıktan sonra elektrik direğine çıkarak yaralı baykuşu takılı kaldığı yerden kurtardı. Direğe ayağı takılan baykuşun çırpınması esnasında ayağının kırıldığı tespit etildi

Çalışmalarına ara veren ekipler yaralı baykuşu ilk müdahalesinin yapılabilmesi için ilçe merkezinde bulunan veteriner hekime getirdi. Ayağı alçıya alınan baykuşun ilaç ihtiyaçlarını da karşılayan ekipler, yaralı baykuşla yakından ilgilendi.

İki gün boyunca baykuşun tüm ihtiyaçlarını karşılayan ekipler baykuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine verilmek üzere Çelikhan İlçe Jandarma görevlilerine teslim etti.

Akedaş ekiplerinin yaban hayatına yaklaşımındaki duyarlılığı ise bölge halkı tarafından takdirle karşılandı.