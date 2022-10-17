‘Elif Ana’ Filmi Sinema Severlerle Buluşmaya Hazırlanıyor

Yapımcılığını Life is a Movie AG Film Prodüksiyon Kazım Çarman, Ali-Hasan-Bilal Bilmeç kardeşler ve Ökkeş Sevimli'nin yaptığı, yönetmenliğini Semir Aslanyürek ve Kazım Öz'ün üstlendiği, senaryosunu Nihat Behram, Semir Aslanyürek ve Kazim Öz'ün kaleme aldığı müziklerini Erkan Oğur'un, genel sanat yönetmenliğini Orhan Aydın'ın yaptığı ve 'Elif Ana' filminin çekimleri dev oyuncu kadrosu ile 4 mevsimin içerisinde yaşandığı kış ve bahar çekimleri Kahramanmaraş çevresinde ve dağlarda gerçekleştirildi.