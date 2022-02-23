Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş’tan Kervanhan’da dondurma şovu

Bir dizi ziyaretler gerçekleştirmek üzere Kahramanmaraş’a gelen Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş’ın şehirdeki duraklarından birisi de Kervanhan oldu. Aktaş, Alpedo Kervan Lezzet Grubu tarafından hazırlanan 120 kilogramlık Çengel Kahramanmaraş Dondurmasını kesti. Aktaş’a Kervanhan’da, Emniyet Genel Müdürlüğü’nde görevli daire başkanları ve Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu da eşlik etti.

Kahramanmaraş’ın altın markası Alpedo Kervan Lezzet Grubu, dondurma başta olmak üzere kentin yöresel ürünlerini tanıtmaya devam ediyor. Kahramanmaraş’ın gönüllü tanıtım elçiliği misyonuyla önemli isim ve organizasyonlara ev sahipliği yapan Alpedo Kervan Lezzet Grubu’nun bugünkü onur misafiri Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş oldu. Kervanhan’da misafir edilen Aktaş için Çengel Kahramanmaraş Dondurma şovu organize edildi. Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu ile 120 kilogramlık çengel dondurma kesti.

Emniyet Genel Müdürü Aktaş’ı Kervanhan’da misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, bu tür ziyaretlerin Kahramanmaraş için önemli olduğunu söyledi.

Kervancıoğlu, “Emniyet Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Aktaş’ı, Emniyet Genel Müdürlüğü’nde görevli daire başkanlarımızı ve İl Emniyet Müdürümüz Sayın Salim Cebeloğlu’nu Kervanhan’da misafir ettik. Çengel Kahramanmaraş Dondurması şovumuzu gerçekleştirdik. Misafirlerimizi ev sahipliği yapmaktan onur duyduk” dedi.

Alpedo Kervan Lezzet Grubu’nun, Kahramanmaraş’ın tanıtımı için her zaman hassas olduğunu dile getiren Kervancıoğlu, şöyle konuştu: “Kahramanmaraş’ımız; devletiyle, milletiyle her zaman barışık yaşamış, vatan sevgisiyle öne çıkmış önemli bir şehrimiz. O yüzden devlet erkanına ayrı bir saygısı ve sevgisi vardır. Doğasında misafirlik olan bu şehrimiz, misafirlerini başının üstünde tutar. Biz de bugünkü onur konuklarımızı en iyi şekilde ağırlamaya çalıştık. Şehrimizin marka ürünlerini tanıtmak istedik. Güzel bir program oldu.”

Dondurma şovunun ardından Kervancıoğlu, Aktaş’a Kahramanmaraş hatırası olarak Ceviz Oyma Maraş Sandığı hediye etti.