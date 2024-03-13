Eşref Ziya Kahramanmaraş’ta konser verecek!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında 15 Mart Cuma günü Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde tasavvuf müziğinin sevilen isimlerinden Eşref Ziya’nın katılımıyla konser düzenleyecek. Saat 20.45’te başlayacak konserde Eşref Ziya, seslendireceği ezgilerle Kahramanmaraşlılara müzik ziyafeti yaşatacak. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, ücretsiz olarak düzenlenecek Eşref Ziya konserine tüm vatandaşların davetli olduğu ve Ramazan ayı boyunca düzenlenecek etkinliklere https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2024/03/06/ramazan-ayi-etkinlik-takvimiinternet adresinden ulaşılabileceği belirtildi.