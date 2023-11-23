EXPO 2023, Türkiye-Zimbabwe Ticaret ve Yatırım Forumu’na Ev Sahipliği Yaptı

Onikişubat Belediyesi’nin Cumhurbaşkanlığı himayesinde ev sahipliğini yaptığı Uluslararası EXPO 2023’ün katılımcı ülkeleri bahçelerini açmaya devam ediyor.

Bu kapsamda üst düzey yetkilileriyle Kahramanmaraş’a çıkarma yapan Zimbabve ekibi, ilk olarak Başkan Hanefi Mahçiçek’in davetiyle EXPO 2023’ün paydaşlarıyla öğle yemeğinde bir araya geldi.

Akabinde ise Zimbabve bahçesinin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa, Kahramanmaraş Valisi MükerremÜnlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, EXPO 2023 Özel Danışmanı Büyükelçi Erdoğan Kök, Zimbabwe’nin Türkiye Büyükelçisi AlfredMutiwazuka, Zimbabwe Tarım, Su, Balıkçılık ve Kırsal Kalkınma Bakanı Yardımcısı DavisMarapira Arazi, İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Doğan, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu ve iş dünyasının temsilcileri katıldı.

Zimbabwe’nin bahçeciliğini, kültürünü ve önemli değerlerini en ince detaylarıyla yansıtan pavilyon, ziyaretçilerin Zimbabve’yi deneyimlemesine imkan sunacak.

Türkiye-Zimbabwe arasında ticaret ve yatırımların artırılması konuşuldu

Açılışın ardından Türkiye-Zimbabwe Ticaret ve Yatırım Forumu’na geçildi. EXPO 2023 Kelebek ve Uğur Böceği Bahçesi’nde düzenlenen foruma katılım yoğun oldu.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin artmasının yanı sıra Kahramanmaraş’ın bu paydan en fazla şekilde yararlanması yönünde katılımcılar istişarelerde bulundu.

“Ekonomik ilişkilerimizi artıracak, iş birliğimizi daha ileri noktalara çıkaracağız”

Forumda konuşan Başkan Mahçiçek,Türkiye ve Zimbabwe arasındaki ikili ilişkilerin artmasıyla birlikte Kahramanmaraş’ın da ortak işbirliğinden önemli bir pay alacağına dikkat çekerek, “Cumhurbaşkanlığımız himayesinde ev sahipliğini yaptığımız EXPO 2023’te bir ülke bahçesini daha açmanın mutluluğunu yaşadık. EXPO 2023 ile amacımız hem Kahramanmaraş’ımızın tanıtım eksikliğini gidermek hem de şehrimizin güçlü yönlerini ulusal ve uluslararası alanda öne çıkarmaktı. Bir memleket düşününki Türkiye’deki iplik üretiminin 3’te 1’ini, çelik eşyanın yüzde 65’ini, dokumanın yüzde 17’sini, enerjinin de yüzde 12’sini üretir. Ama o şehrin maalesef Akdeniz bölgesinde olduğunu dahi Türkiye’nin yüzde 95’i bilmez. Bu eksikliği gidermenin en kolay yollarından bir tanesi EXPO’ya ev sahipliği yapmaktı. 2018’de aldık, burası bir bataklıktı.Bu proje aynı zamanda bir çevre projesi. Gerçekten bir çevre felaketini önleme projesi. O çevre felaketini önledik ve Kahramanmaraş’ımızın geleceğine damga vuracak bir alanı şehrimize kazandırdık. Kahramanmaraş’ın her alanda en üst düzeyde olması gerekiyor. Bir taraftan üretmemiz lazım bunun için. Çok ciddi bir sanayi potansiyelimiz var ve bu potansiyelin tanıtılması için de EXPO 2023 çok önemli. Bu kabil toplantılarla ekonomik ilişkilerimizi artıracak, iş birliğimizi daha ileri noktalara çıkaracağız. Hem Kahramanmaraş’ımızın tanıtılması hem de Türkiye ve Zimbabwe arasındaki ikili ilişkilerin artmasını sağlayacak bu birlikteliği önemsiyoruz.Zimbabwe'nin değerli heyetine, ziyaretleri ve gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Mahçiçek, katılımcılara EXPO 2023 kapsamında hazırlanan Maraş Sümbülü motifi takdim etti.