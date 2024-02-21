Faiz Kazandırmaz! Üretim Ve Ticaret Yatırım Kazandırır

Kime sorsak herkes benzer şeyler söylüyor

Aslında hiçbir şey yapmayacaksın parayı bankaya yatırıp keyfine bakacaksın şeklinde söylemler duyuyorum

Çünkü maalesef bugünlerde mevduat faizleri %45 seviyelerine çıkmış durumda

Yani 1 milyon TL’yi bankaya koyan adam ayda 40.000 TL civarında para alıyormuş

Arkadaşlar ben size şuradan söyleyeyim

Gerçek enflasyon minimum %60 maksimum %80 iken %45 size hiçbir şey kazandırmaz yıl sonunda paranızın alım gücü %50 düşmüş olur

Şimdi ilk birkaç ay para kazandığınızı zannedersiniz

Bazılarını duyuyorum arsasını tarlasını satmış hele hayvanî satıp bankaya yatıranlar varsa onlara çok yazık

Bir yıl sonra Mevduattan elde ettikleri gelirle birlikte sattıkları malın yarısını alamazlar

Ülkelerin kurtuluşu üretim ve ihracattır

Şöyle düşünün

Bir taraftan size %45 para vereceklerini taahhüt ediyorlar ama bu parayı nasıl verecekleri hakkında size bir şey söylemiyorlar

Bunun sonu para basmaktır

Çünkü hiç kimse bu kadar yüksek maliyetle kredi kullanmaz kullanmak istemez

Bu kadar mevduat diyelim ki toplandı ne olacak

Bir banka topladığı mevduatı satmak zorunda

%45 verebilmek için minimum %50 ile bu parayı satmak zorunda

Hiçbir aklı başında tüccar yüzde eliyle bu parayı almaz

Dolayısıyla günü geldiğinde bu paraların ödenmesi için para basılması gerekir

Para basmak enflasyon artışı demektir

Ve sizin paranız heba olacak demektir

Hiç kimse kendini kandırmasın

Herkes kontrollü bir şekilde kendi mesleği içerisinde borçsuz bir şekilde büyümeye devam etsin

Bakın size bir örnek vereyim

Diyelim ki şimdi on dönüm araziniz var

Dönümü yani 1000 metre metre karesi 250.000 TL olsun

Bugünkü piyasa değeri 2.500.000 TL olsun

Tarlayı sattınız parayı götürüp bankaya yatırdınız

Cehennemi göze aldınız yanmaya razı oldunuz ve faiz yemeye başladınız

1 milyon TL ekstra faiz geliri ile birlikte paranız 3.500.000 TL oldu

Vadesi dolduğunda

Satmış olduğunuz tarla 5 milyon TL olacak

Kim kazandı kim kaybetti

Diğer taraftan parasını faiz kaç olursa olsun mevduata yatırmayan

Ve senin sattığın tarlayı helal parasıyla alıp bir tarafa koyan adam

%100 helal para kazanmış olacak

İşte bu kadar basit

Böylesine enflasyonun yükseldiği ve yüksek olduğu dönemlerde mal satılmaz

Paran varsa uygun bulduğun zaman alım yapılır

FAİZE YAKLAŞMAYIN

PARANIZ ERİR