Faiz Kazandırmaz! Üretim Ve Ticaret Yatırım Kazandırır

Kime sorsak herkes benzer şeyler söylüyor
Aslında hiçbir şey yapmayacaksın parayı bankaya yatırıp keyfine bakacaksın şeklinde söylemler duyuyorum
Çünkü maalesef bugünlerde mevduat faizleri %45 seviyelerine çıkmış durumda
Yani 1 milyon TL’yi bankaya koyan adam ayda 40.000 TL civarında para alıyormuş
Arkadaşlar ben size şuradan söyleyeyim
Gerçek enflasyon minimum %60 maksimum %80 iken %45 size hiçbir şey kazandırmaz yıl sonunda paranızın alım gücü %50 düşmüş olur
Şimdi ilk birkaç ay para kazandığınızı zannedersiniz
Bazılarını duyuyorum arsasını tarlasını satmış hele hayvanî satıp bankaya yatıranlar varsa onlara çok yazık
Bir yıl sonra Mevduattan elde ettikleri gelirle birlikte sattıkları malın yarısını alamazlar
Ülkelerin kurtuluşu üretim ve ihracattır
Şöyle düşünün
Bir taraftan size %45 para vereceklerini taahhüt ediyorlar ama bu parayı nasıl verecekleri hakkında size bir şey söylemiyorlar
Bunun sonu para basmaktır
Çünkü hiç kimse bu kadar yüksek maliyetle kredi kullanmaz kullanmak istemez
Bu kadar mevduat diyelim ki toplandı ne olacak
Bir banka topladığı mevduatı satmak zorunda
%45 verebilmek için minimum %50 ile bu parayı satmak zorunda
Hiçbir aklı başında tüccar yüzde eliyle bu parayı almaz
Dolayısıyla günü geldiğinde bu paraların ödenmesi için para basılması gerekir
Para basmak enflasyon artışı demektir
Ve sizin paranız heba olacak demektir
Hiç kimse kendini kandırmasın
Herkes kontrollü bir şekilde kendi mesleği içerisinde borçsuz bir şekilde büyümeye devam etsin
Bakın size bir örnek vereyim
Diyelim ki şimdi on dönüm araziniz var
Dönümü yani 1000 metre metre karesi 250.000 TL olsun
Bugünkü piyasa değeri 2.500.000 TL olsun
Tarlayı sattınız parayı götürüp bankaya yatırdınız
Cehennemi göze aldınız yanmaya razı oldunuz ve faiz yemeye başladınız
1 milyon TL ekstra faiz geliri ile birlikte paranız 3.500.000 TL oldu
Vadesi dolduğunda
Satmış olduğunuz tarla 5 milyon TL olacak
Kim kazandı kim kaybetti
Diğer taraftan parasını faiz kaç olursa olsun mevduata yatırmayan
Ve senin sattığın tarlayı helal parasıyla alıp bir tarafa koyan adam
%100 helal para kazanmış olacak
İşte bu kadar basit
Böylesine enflasyonun yükseldiği ve yüksek olduğu dönemlerde mal satılmaz
Paran varsa uygun bulduğun zaman alım yapılır
FAİZE YAKLAŞMAYIN
PARANIZ ERİR