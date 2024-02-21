Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
Başkan Güngör, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile Kapıçam Mezarlığı’nı Ziyaret Etti
Başkan Güngör, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar...
Ülkü Ocakları Başkanı Dursun Nar'dan Kurtuluş Mesajı
Ülkü Ocakları Başkanı Dursun Nar'dan...
Ünal Ateş; “Şubat ayı artık bize hem acıyı hem de gururu yaşatacak”
Ünal Ateş; “Şubat ayı artık...
Motorine bir okkalı zam daha geliyor
Motorine bir okkalı zam daha...

Faiz Kazandırmaz! Üretim Ve Ticaret Yatırım Kazandırır

Kıymetli dostlar, Bugünlerde herkesin dilinde şöyle bir konu dolaşıyor

Faiz Kazandırmaz! Üretim Ve Ticaret Yatırım Kazandırır

Faiz Kazandırmaz! Üretim Ve Ticaret Yatırım Kazandırır

Kıymetli dostlar, Bugünlerde herkesin dilinde şöyle bir konu dolaşıyor

21 Şubat 2024 Çarşamba 09:58

Kime sorsak herkes benzer şeyler söylüyor

Aslında hiçbir şey yapmayacaksın parayı bankaya yatırıp keyfine bakacaksın şeklinde söylemler duyuyorum

Çünkü maalesef bugünlerde mevduat faizleri %45 seviyelerine çıkmış durumda

Yani 1 milyon TL’yi bankaya koyan adam ayda 40.000 TL civarında para alıyormuş

Arkadaşlar ben size şuradan söyleyeyim

Gerçek enflasyon minimum %60 maksimum %80 iken %45 size hiçbir şey kazandırmaz yıl sonunda paranızın alım gücü %50 düşmüş olur

Şimdi ilk birkaç ay para kazandığınızı zannedersiniz

Bazılarını duyuyorum arsasını tarlasını satmış hele hayvanî satıp bankaya yatıranlar varsa onlara çok yazık

Bir yıl sonra Mevduattan elde ettikleri gelirle birlikte sattıkları malın yarısını alamazlar

Ülkelerin kurtuluşu üretim ve ihracattır

Şöyle düşünün

Bir taraftan size %45 para vereceklerini taahhüt ediyorlar ama bu parayı nasıl verecekleri hakkında size bir şey söylemiyorlar

Bunun sonu para basmaktır

Çünkü hiç kimse bu kadar yüksek maliyetle kredi kullanmaz kullanmak istemez

Bu kadar mevduat diyelim ki toplandı ne olacak

Bir banka topladığı mevduatı satmak zorunda

%45 verebilmek için minimum %50 ile bu parayı satmak zorunda

Hiçbir aklı başında tüccar yüzde eliyle bu parayı almaz

Dolayısıyla günü geldiğinde bu paraların ödenmesi için para basılması gerekir

Para basmak enflasyon artışı demektir

Ve sizin paranız heba olacak demektir

Hiç kimse kendini kandırmasın

Herkes kontrollü bir şekilde kendi mesleği içerisinde borçsuz bir şekilde büyümeye devam etsin

Bakın size bir örnek vereyim

Diyelim ki şimdi on dönüm araziniz var

Dönümü yani 1000 metre metre karesi 250.000 TL olsun

Bugünkü piyasa değeri 2.500.000 TL olsun

Tarlayı sattınız parayı götürüp bankaya yatırdınız

Cehennemi göze aldınız yanmaya razı oldunuz ve faiz yemeye başladınız

1 milyon TL ekstra faiz geliri ile birlikte paranız 3.500.000 TL oldu

Vadesi dolduğunda

Satmış olduğunuz tarla 5 milyon TL olacak

Kim kazandı kim kaybetti

Diğer taraftan parasını faiz kaç olursa olsun mevduata yatırmayan

Ve senin sattığın tarlayı helal parasıyla alıp bir tarafa koyan adam

%100 helal para kazanmış olacak

İşte bu kadar basit

Böylesine enflasyonun yükseldiği ve yüksek olduğu dönemlerde mal satılmaz

Paran varsa uygun bulduğun zaman alım yapılır

FAİZE YAKLAŞMAYIN

PARANIZ ERİR

Anahtar Kelimeler:
Faiz Kazandırmaz! Üretim Ve Ticaret Yatırım Kazandırır
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gazeteci Arslan BBP Onikişubat Belediye Meclis Üyesi Adayı Oldu
Gazeteci Arslan BBP Onikişubat Belediye Meclis Üyesi Adayı Oldu
Kahramanmaraş’ta 30 bin lira maaşla çoban arıyor!
Kahramanmaraş’ta 30 bin lira maaşla çoban arıyor!
Necati Okay “Birlikte İhya Edeceğiz”
Necati Okay “Birlikte İhya Edeceğiz”
Hanifi Toptaş, Azerbaycan Bulvarı’nda esnaflarla buluştu!
Hanifi Toptaş, Azerbaycan Bulvarı’nda esnaflarla buluştu!
Kahramanmaraş, İstanbul’da Yoğun İlgi Gördü
Kahramanmaraş, İstanbul’da Yoğun İlgi Gördü

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber