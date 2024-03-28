Fatih Ceyhan’dan belediye personeline yüzde 50 zam vaadi!

31 Mart Yerel Seçimlerine günler kala Kahramanmaraş’ta belediye başkan adayları son sürat çalışmalarını sürdürüyor. Yerel seçimlerde ilk kez boy gösterecek olan Yeniden Refah Partisi’nin Belediye Başkan adayları da vatandaşlara plan ve projelerini anlatma hususunda Kahramanmaraş halkına seslerini duyurmaya çalışıyor. Bu kapsamda Yeniden Refah Partisi’nden Kahramanmaraş’ın merkez ilçelerinden biri ve en büyük ilçesi olan Onikişubat belediye başkanlığı için çalışan Dr. Fatih Mehmet Ceyhan, Gazeteci Neşe Yıldızhan’ın sunduğu “Kent Kulisi” programına konuk oldu. Programda pek çok konuya değinen ve soruları yanıtlayan Ceyhan, halktan yoğun bir ilgi aldığını ve bu ilgiyi boşa çıkarmamak adına ellerinden gelen bütün çabayı vereceklerini belirtti. Ceyhan aynı zamanda Onikişubat’a Belediye Başkanı seçildiği taktirde belediye bünyesinde çalışan personellere göz ardı edilemeyecek bir zam projesi olduğunun müjdesini verdi.

GÜMBÜR GÜMBÜR GELİYORUZ

Kahramanmaraş halkının Yeniden Refahlı başkanlara ciddi ilgi alaka gösterdiklerini vurgulayan Yeniden Refah Partisi Onikişubat Belediye Başkan adayı Dr. Fatih Mehmet Ceyhan; “Halkımızdan Refah Partisi'nin tüm adaylarına karşı gerçekten ciddi bir teveccüh, ilgi, alaka ve sevgi seli var. Bizler de bu sorumlulukla 31 Mart günü depremden çıkmış şehrimizi bir an önce alıp erdemli ve ahlaklı belediyecilik hususunda olması gereken yere getireceğiz. Vatandaşlarımızın bize olan bu sevgisini ve güvenini boşa çıkarmayacağız. Bizden olsun ya da olmasın insanımızı ayrım yapmadan tüm halkın tüm ilçelerimizin tüm gençlerimizin belediye başkanı olacağız. Her kesimin ihtiyacına göre, lobisine göre, taleplerine göre elimizden geldiğince hizmetlerini yapacağız. İnşallah biz 31 Mart'ta Yeniden Refah Partisi'nin bayrağını Onikişubat’ın belediyesine dikeceğiz.

BELEDİYE PERSONELLERİNİN MAAŞINA YÜZDE 50 ORANINDA ZAM YAPACAĞIZ

Biz belediye personellerimizi enflasyon altında ezdirmeyeceğiz. Geçmişte de Türkiye'de bunu yapan zaten rahmetli Erbakan Hocamızdı. Ben Onikişubat özelinde söylüyorum; Belediye Başkanı seçildiğimiz zaman, şu an 17 bin TL olan asgari ücretle iş yapan belediye çalışanlarımızın maaşlarını 24-25 bin TL bandına çıkararak yüzde 50 bazında zam yapacağız. Çalışanlarımız verdikleri emeğin karşılığını alsın diye hak arayarak, eşitlik sağlayacağız. Her personelimize hak ettiği şekilde davranacağız. Biz hak edenle birlikte olacağız. Çalışanlarımızı enflasyona yenik düşürmeyerek ne hak ettilerse onu vereceğiz. Bu sayede belediye çalışanlarımız mutlu bir şekilde çalışarak halkımıza hizmet edecekler. Bunun yanında bir de mevsimlik işçilerimiz var. Mevsimlik işçilerimiz 8 ay çalıştırılıyor, çıkartılıyor. Aynı iş yerinde kadrolu işçi, mevsimlik işçi yani bu bir kaostur. Bu sözleşmeli arkadaşları ben yol arkadaşı olarak göreceğim ve hak ettikleri taktirde kadroya alacağız. Bu arkadaşlarımızın sürekli ve devamlı çalışacak şekilde, sözleşmeli ve kadrolu diye ayırt etmeden, hak edene hak ettiği şekilde kadro vereceğiz. Yetenekli, işinin ehli olan mevsimlik işçilerimize haksızlık yapmayacağız. Onların da rahat geçinebilmesi için, ailesinden biri hasta olduğunda rahatça hastaneye gidip tedavi olabilmesi ve ilaç alabilmesi için kadromuza katacağız. Bu proje de diğer arkadaşlara motive olacak ve o arkadaşlar da aynı şekilde kadro almak için çaba sarf etmiş olacaklar. Bu durum çalışan belediye ve bunun sayesinde mutlu bir şehir inşa etme yolunda büyük bir adım olacak.

BELEDİYEDEN RUHSAT ALMA KONUSUNDA VATANDAŞLARIMIZA KOLAYLIK SAĞLAYACAĞIZ

Onikişubat’ın 142 tane mahallesi var. Bunun 92 tanesi kırsal mahalleler, 52 tanesi de merkez olan mahalleler oluyor ve biz bunların hemen hemen hepsini gezdik. Benim gidemediğim 10-12 mahalle kaldı. Onlara da meclis üyelerimizi, ilçe başkanlarımızı veya yöneticilerimizi gönderdik. İnsanlarımızın ev ruhsatıyla ilgili gerçekten ciddi sıkıntıları var. Kırsal mahalleler eskiden köyken muhtar senedi vb. yollarla ruhsat işlemleri halloluyordu. Ama büyükşehir olup da belediyeye bağlılık gelince tabii ki belediye çerçevesinde kurallar ve kanunlar geçerli. Belediye sınırları içerisinde bir şey yapmak için ruhsat ve izin almak lazım. Ama köydeki vatandaşın zaten durumu kötü. Örnek veriyorum, vatandaş kırsalda 150 bine ev yaptıracaksa 100 bin TL ruhsat parası ödüyor. Bu yüzden de kaçak yapılar çoğalıyor. Bunu önlemenin yolu problemi baştan çözmek. Biz geldiğimizde inşallah ev yapımıyla ilgili belediyedeki ruhsat ücretlerini, harçlarını sembolik rakamlara düşüreceğiz. İnsanlarımızın belediyenin kontrolünde kaçak yapılar yapmadan ev dikmesini sağlayacağız ve aynı zamanda proje için bile destek vereceğiz. Bununla birlikte sıkıntılı binanın ve kaçak yapının önüne geçeceğiz. Bunun müjdesini vermiş olayım. Yapı ruhsatı ücretleri insanımızı zorlamayacak derecede sembolik rakamlar olacak.

YENİDEN REFAHLI BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARININ HEPSİNİN SOSYAL KONUT PROJESİ VAR

Bizim Refah Partisi Belediye Başkanlarımız olarak deprem bölgesinde olmamız hasebiyle hepimizin tüm ilçelerde sosyal konut projeleri var. TOKİ’yle anlaştığımız taktirde biz kendi bünyemizde kendi bütçelerimizle özellikle kiracı olan vatandaşlarımıza destek vereceğiz. Mesela ev sahipleri avantajlı çünkü TOKİ’nin yaptığı evler var. Ama kiracı çok zor durumda kalıyor. Biz kiracılara sosyal konutlar yapacağız, Avrupa’daki gibi. Her belediye kendi kaynağıyla uzun vadeli yatırım yapacağız. Yurt içi yurt dışı fonlar var, onları kullanacağız. Biz bu insanlarımıza kira öder gibi aylık taksitlerle ev sahibi edeceğiz inşallah. Bu sosyal konut projemizle de onu hedefliyoruz.

GENÇLERİMİZE İŞ EDİNDİRME MERKEZLERİ KURACAĞIZ

Gençlerimize yönelik iş garantili iş edindirme merkezleri açacağız. Mesela gençlerimiz okul okuyorlar markette kasiyer oluyorlar. Bu benim çok zoruma gidiyor. Biz belediye olarak hızlı bir şekilde iş edindirme kurslarımızı faaliyete girdireceğiz. Üniversitelerle de iş birliğine girip bunu yapmayı planlıyoruz. Devletimizin de ciddi destekleri var onları harmanlayarak, herkesin eğitim durumlarına göre iş kolu şansı hazırlayacağız. Kadınlarımıza da ayrıyeten iş garantili maddi destekler ve sermayeler vereceğiz. Gençlerimize ara meslekleri öğreterek her sektöre eleman olarak yetiştirip göndereceğiz ve bu arkadaşlarımızın 20-30 bin bandında maaş almalarını sağlayacağız. İhtiyaca göre meslekler seçip, arkadaşlarımızı ona göre yetiştireceğiz. Ben bu konudaki tecrübelerimizi belediyeye aktarıp, gençlerimizi kurtaracağız. Gençlerimiz bu projelerle şehir dışı ya da yurt dışına gitmeyecekler, kendi memleketlerine hizmet ederek para kazanacaklar. Bu sayede de hem kendilerine hem de ailelerine maddi destek hususunda yarar sağlamış olacaklar” ifadelerini kullandı.