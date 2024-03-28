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Kahramanmaraş’ta drone denetimleri yapılacak

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Ramazan Bayramı nedeniyle trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla drone denetimleri yapılacağı duyuruldu.

Kahramanmaraş’ta drone denetimleri yapılacak

Kahramanmaraş’ta drone denetimleri yapılacak

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Ramazan Bayramı nedeniyle trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla drone denetimleri yapılacağı duyuruldu.

28 Mart 2024 Perşembe 16:58

Konuyla ilgili Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ramazan Bayramı süresince Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla; denetim faaliyetlerinin her zaman ve her yerde etkin bir şekilde gerçekleştirilerek, sürücülerde algılanan yakalanma riski duygusunun sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi için, şehirlerarası karayollarında gözlenen sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme-makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak/park etmek" gibi ihlallerin önlenmesine yönelik olarak hava durumunun elverdiği ölçüde havadan özel trafik denetimi Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüklerimiz tarafından yapılmaktadır.

Trafiğin Yoğun olduğu güzergâhlar ile kavşak konumunda olan kesimlerde 05-06-07-09-13 ile 14 Nisan 2024 tarihlerinde, ilimizde hava araçlarıyla (Drone) trafik denetimi gerçekleştirilecektir. Havadan yapılacak denetimlerde; sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, kırmızı ışık ihlali, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme-makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak/park etmek gibi kural ihlali yapan araçlar başta olmak üzere trafik kazalarına sebep olan diğer ihlaller de takip edilmektedir.”

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