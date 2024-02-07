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Fatih Mehmet Ceyhan “Artık bayrak değişiminin zamanı gelmedi mi?”

6 Şubat depremleri nedeniyle Mağralı Mahallesi’nde düzenlenen Kur’an tilaveti ve yemek programına katılan Yeniden Refah Partisi Onikişubat Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Ceyhan, artık bayrak değişiminin yaşanması gerektiğini söyledi.

Fatih Mehmet Ceyhan “Artık bayrak değişiminin zamanı gelmedi mi?”

Fatih Mehmet Ceyhan “Artık bayrak değişiminin zamanı gelmedi mi?”

6 Şubat depremleri nedeniyle Mağralı Mahallesi’nde düzenlenen Kur’an tilaveti ve yemek programına katılan Yeniden Refah Partisi Onikişubat Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Ceyhan, artık bayrak değişiminin yaşanması gerektiğini söyledi.

07 Şubat 2024 Çarşamba 11:34

Mağralı Mahallesi Muhtarı Ömer Saygılı ve bazı mahallelerinin girişimleri ile düzenlenen Kur’an tilaveti ve deprem şehitlerini anma etkinliğine katılan Fatih Mehmet Ceyhan, birtakım açıklamalarda bulundu. 6 Şubat depremlerini acısının en taze şekilde hissettiklerini kaydeden Ceyhan, Allah’tan bir daha böyle felaketleri yaşamamayı diledi. Organizasyon için mahalle muhtarı Ömer Saygılı’ya teşekkür eden Ceyhan, 31 mahalli seçimlerine de değindi. Onikişubat için artık bayrak değişimi vaktinin geldiğini kaydeden Ceyhan, Yeniden Refah Partisi’nin gönül belediyeciliğini vatandaşlarla buluşturmak istediklerini dile getirdi.

“KAHRAMANMARAŞLI OLUP DA TAZİYESİ OLMAYAN YOK”

Kahramanmaraşlı olup da taziyesi olmayanın olmadığına dikkat çeken Ceyhan; “6 Şubat depremlerini yıl dönümünde acılarımızı hala en taze şekilde yaşıyoruz. Bu deprem bizleri şapkamızı önümüze koyarak düşünmemiz yol açtı. Biraz önce kabristandan geldik, Rabbim tüm deprem şehitlerimizin mekanını cennet etsin. Kalanlara ve ailelerine de sabır diliyoruz. Kahramanmaraşlı olup da taziyesi olmayan yok. Rabbim bir daha böyle felaketleri bizlere göstermesin. Böyle bir yemek ile bizleri bir araya getiren başta muhtarımız olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“SİZLERİN DUASINA DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR”
31 Mart yerel seçimlerinde destek ve dua talebinde bulunan Ceyhan, 22 yıldır yönetimde olanların artık yorgun olduğunu ve değişimin şart olduğunu söyledi. Ceyhan; “Malumunuz hayatta devam etmekte. 31 Mart günü mahalli seçimlerimiz var. Belediye başkanlığı seçimlerimiz var. İnançlı kadrolarımızla, genç ekibimizle, azmimizle bu bayrağı devralmak istiyoruz. Bizim kişilerle işimiz yok. Vatan için, memleket için taş üstüne taş koyandan Allah razı olsun. Biz bu arkadaşlardan daha iyi yapacağımıza inanıyoruz. Bu nedenle karşınıza çıktık. Bu nedenle sizlerden oy istiyoruz. Bu nedenle sizlerden dualarınızı bekliyoruz. Bu arkadaşlarımız 22 yıldır yönetimdeler. Bence bu arkadaşlarımız yoruldular. Bizleri de çok yordular. Biz artık bu bayrak değişiminin olması gerektiğine inanıyoruz. Bu noktada da sizlerin duasına, desteğine ihtiyacımız var. Bizler 31 Mart günü bu bayrağı belediyemize ve diğer belediyelerimize dikersek, Yeniden Refah Partisi’nin gönül belediyeciliğini sizlerle birlikte ortak akılla, istişareyle, sizlerin de katılımıyla bu şehri yöneteceğiz, bu şehri daha iyi yerlere taşıyacağız. Rabbim hakkımızda hayırlısını versin” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Fatih Mehmet Ceyhan “Artık Bayrak Değişiminin Zamanı Gelmedi Mi?”
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