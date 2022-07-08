Fatih Ölmez’den bayram mesajı

Ölmez şu ifadeleri kullandı;

“Açılan eller ve dua eden dillerle Bayram; paylaşmanın, dayanışmanın, hatırlamanın ve gönüllere girmenin eşsiz bir fırsatıdır. Dostluğun, yakınlığın, hal ve hatır sormanın manevi miladıdır. Bayram süresince büyükler ziyaret edilecek, küçükler sevindirilecek, umutlar tazelenecektir. Dargınlıklar bitecek, ertelenmiş kucaklaşmalar ve gecikmiş buluşmalarla kardeşliğimiz daha da pekişecektir.

Bayram sabahlarında coşkuyla bir araya geldiğimizde, bayramın aynı zamanda birleşme ve bütünleşme demek olduğunu, birlik olmanın bizleri millet olarak daha da güçlendireceğini ifade etmek istiyorum.

Bu mübarek günlerde vatan için vatan olan tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Bu bayramın Anadolu coğrafyasında vücut bulan bin yıllık kardeşliğimize vesile olmasını temenni ediyorum.”

Başta siz saygı değer hemşerilerim olmak üzere, Türk ve İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutluyor, selam ve muhabbetlerimi sunuyorum” dedi.