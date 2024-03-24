Fırat Görgel, “Sanayinin tekrar yapımında finansman sorunu yaşanmayacak”

Yerel seçimlere bir hafta kadar süre kala vatandaşlarla buluşmaya devam eden Cumhur ittifakı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel, sanayideki esnaf ziyaretlerini sürdürdü. Sanayi esnaflarının sorunlarını dinleyen Görgel, çözüm sözünü verdi. Sanayideki ağır hasarlı iş yerlerinin tekrar yapımının hızla sürdüğünü aktaran Görgel, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın sanayinin tekrar yapımında herhangi bir finansman sorunu yaşanmayacağını aktardığını ifade etti.

DÖNÜŞÜM ETAPLAR HALİNDE OLACAK

Sanayideki dönüşümün etaplar halinde olacağını ifade eden Cumhur ittifakı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel; “Bugün yine sanayi esnafımızla beraberiz. Tabi ki sanayimiz depremde yıkımın en çok olduğu bölgenin başında geliyor. Burada eksikler var. Onları bir an önce tamamlamaya çalışıyoruz. Bugün bulunduğumuz bölge marangozlarımızın bulunduğu bölge. Burada neredeyse tüm binalar ağır hasarlı. Yıkım süreçleri var. Yıkım süreçlerinde esnafımız nasıl işlerine devam edecekler onu merak ediyorlar. Endişelerini bizimle paylaşıyorlar. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız şehrimizi ziyaret etti. Onlarda ifade etti. Teknik yapı kooperatifimize bağlı 456 işyerinin yapımı bitti. Kooperatifin 356 işyerinin inşaatı başlandı. O da yılsonu bitecek. Bakan bey, herhangi bir finansman sorunu yaşanmayacağını ifade etti. Ona dair sözü verdiler. Orada hızlı bir şekilde yol almayı planlıyoruz. Dönüşümü etap etap yapmayı planlıyoruz. 182 işyerinin olduğu ilk etapta bununla ilgili çalışmalar başladı. 30 işyeri ile ilgili ciddi bir çalışma oldu. Orası hızlı bir şekilde bitirildiğinde diğer esnaflarımız da oranın durumunu görüp farklı bir kararla yola devam edeceklerdir. Şimdi orayı hızlandırıyoruz. Oradaki süreç hızlandığında önümüzü görmüş olacağız” diye konuştu.

ALTYAPISIYLA, SOKAKLARIYLA, AYDINLATMASIYLA FARKLI SANAYİ HALİNE GELMİŞ OLACAK

Sanayideki işyerlerinin dönüşümü tamamlandıktan sonra Büyükşehir Belediyesi olarak üzerlerine düşen görevi yaparak altyapı ve üstyapısını düzenleyeceklerini kaydeden Görgel; “Allah nasip eder 31 Mart’ta göreve gelirsek, Büyükşehir Belediyesi olarak sanayinin altyapısıyla, üst yapısıyla herhangi bir sorun yaşamayacağı pırıl pırıl asfaltı, kaldırımı, altyapısı olan bir yer haline getirmeyi planlıyoruz. Burayı çok daha nitelikli bir hale getirelim istiyoruz. Çünkü buranın tamamı değişmiş olacak. Biz de belediye olarak önemli bir eksikliği, hizmeti burada giderelim istiyoruz. Çünkü sanayi yapısı itibariyle kötü koşullarda bulunuluyordu. İstediğimiz fiziki koşullara sahip değildi. Depremden sonra işyerlerinin hemen hemen hepsi değişmiş olacak. Biz de altyapısıyla, sokaklarıyla, aydınlatmasıyla, asfaltıyla farklı bir sanayi haline getirelim istiyorum. İnşallah bu gayemiz devam ediyor. Ağır sanayi diyebileceğimiz Tomsuklu’da yaptığımız bölgede bu iş kollarıyla alakalı yerlerimiz ayrılacak. Burada kalan ağır sanayi işyerlerini oraya taşıyalım ve burada küçük sanayi kollarına ait işyerlerimiz kalsın istiyoruz. Bununla beraber sanayi farklı bir konsepte bürünmüş olacak. Şehrin içerisinde kaldığı için bu elzem bir durum oluşturuyor. İnşallah peyderpey bunları tamamlamış olacağız” ifadelerini kullandı.