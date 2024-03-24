Dulkadiroğlu’nun kararı öz evladı Bekir Eryılmaz’dan yana!

Seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren Dulkadiroğlu İlçesinin en iddialı Belediye Başkan Adayı Bekir Eryılmaz; “Dulkadiroğlu’nda hemşehrilerimizin kararı belli, öz evladına sahip çıkacaklar. 31 Mart’ta sandıkta değişimden yana mührü basacaklar” dedi.

Yürüttüğü seçim kampanyası ve projeleri ile ilçede herkesin gönlüne giren ve sandıkta tercih edeceklerini belirten vatandaşlar Eryılmaz’a desteklerini açıkça beyan ediyorlar.

Kimi zaman konteyner kentlerde, kimi zaman kırsalda, kimi zaman esnaf ziyaretlerinde, herkese ulaşmaya çalışan, projelerini anlatıp destek isteyen Eryılmaz; “Vatandaşımız bize inanıyor. Değişimi istiyor. İnşallah 1 Nisan itibari ile ilçemiz, izinden yürüdüğümüz Merhum Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu’nun temiz siyaset kültürü ile adaletli hizmete kavuşacak” dedi.

BERTİZ BÖLGEMİZE ASFALT ŞANTİYESİ KURACAĞIZ

Kısaca birkaç projesi hakkında da açıklama yapan Eryılmaz; “Bir taraftan ilçemizi dönüştürürken diğer taraftan da kırsal mahallelerimizi de ihya edeceğiz.Yerinde ve hızlı hizmetin tüm altyapı çalışmalarını içeren projelerimiz hazır. Bertiz bölgesine kuracağımız asfalt şantiyesi ile hem bölgeye daha hızlı hizmet götüreceğiz hem de hemşerilerimizin taleplerini daha az maliyetle karşılamış olacağız.En büyük yıkımın olduğu ilçemize kuracağımız beton santrali de büyük bir açığı kapatmış olacak.

TERSİNE GÖÇ TEŞVİKLERİ İLE KIRSAL YAŞAMI KONFORLU HALE GETİRECEĞİZ

Tersine göçle çeşitli nedenlerle şehre taşınan, geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızdan tekrar kırsala dönmek isteyenlerin tüm altyapı çalışmalarını belediye olarak biz karşılayacağız.

İlçemizin insanlarına bu avantajı verirsek, teşvik edersek hem kendine hem şehrine hem de ülkesine üreten toplumu tekrar kazandırmış oluruz.Projemizin amacı kırsal bölgelerde hayatın yeniden başlatılması ve kalıcı hale getirilmesidir.Sosyal belediyecilikte de çığır açacak projelerimiz hazır.

ULAŞIMDA DA DEV PROJELERLE GELİYORUZ

Ulaşımda Dulkadiroğlu ilçemizi rahatlatacak dev projelerimizle geliyoruz. Kuzey Çevre Yolumuzu Güneşevler ilerisinden Çağlayancerit yoluna bağlayacağız. Böylece arsa sorununu da çözmüş olacağız. Dereli-Göllü arasını bir bütün olarak ele alıp, ilçemizin doğusunu ve batısını hızlı bir aks ile birleştireceğiz.Ilıca-Bertiz-Çağlayancerit Yolu arasındaki güzergahın standardını yükselterek iki bölge insanının kalkınmasına öncelik edeceğiz” diye konuştu.

31 MART’TA BÜYÜK BİRLİK’TE BULUŞALIM

Eryılmaz, açıklamasının ardından hemşehrilerine de seslenerek; “Sevgili hemşehrilerim, şimdi yetki sizin elinizde. İlçemizin geleceği için kararı sizler vereceksiniz. Hizmet için çıktığımız bu yolda desteğinizi esirgemeyip öz evladınıza sahip çıkacağınıza eminim. Birlikte hayır vardır, birlikte kuvvet vardır, 31 Mart’ta Büyük Birlik’te buluşalım” mesajını verdi.