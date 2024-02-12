Fırat Görgel, “Türkoğlu’nun, Beyoğlu’nun eksikliklerinin farkındayız ve biran evvel işe koyulacağız”

Başkan Adayı Av Fırat Görgel, Türkoğlu Belediye Başkan Adayı Feyzettin okumuş, İlçe Başkanı Hayrullah Koz ile birlikte Türkoğlu Beyoğlu Mahallesinde Orçanlılar Derneğinin açılışına katıldı. Burada Halka seslenen Başkan Adayı Görgel; “Türkoğlu bizleri hiçbir aman yalnız bırakmadı, hepinizden Allah’ım razı olsun, bundan sonrada yalnız bırakmayın bizim daha yapacak çok işimiz var. Türkoğlu’nun, Beyoğlu’nun eksikliklerinin farkındayız ve biran evvel işe koyulacağız” dedi.

EMEĞİ GEÇEN HERKESİ TEBRİK EDİYORUM

Burada açıklama yapan Cumhur İttifakı AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı Av. Fırat Görgel, “Saygıdeğer değerli başkan adayımız dernek başkanım, yönetim kurulu üyelerimiz, çok değerli Beyoğlu’nu, Türkoğlu hemşehrilerim, öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Bugün burada olmaktan çok memnuniyet duyuyorum. Öncelikle onu belirtmek isterim. Beyoğlu Orçanlı aileleri, eğitim, kültür ve yardımlaşma derneğimiz hepimize hayırlı olsun. Beyoğlu’muza hayırlı olsun. Türkoğlu’muza hayırlı olsun. Kahramanmaraş’ımıza hayırlı olsun. Göreceğiz ki inşallah öncelikle şunu söyleyeyim başkanımızı, yönetim kurulumuzu, emeği geçen herkesi öncelikle tebrik ediyorum. Gerçekten ailelerimizi, büyük ailelerimizi dernek çatısı altında herhangi bir yapı altında birleştirmek, bir yapıyla onları temsil etmek çok önemli bir hadise. Bunu meydana getirdikleri için başkanımı, tüm yönetimi, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. İnşallah göreceğiz ki bu dernek birlik ve beraberliğin taleplerinizi ifade etmenin isteklerinizi ifade etmeniz Siz kendinizi ifade etmeniz. Kültürünüzü, örfünüzü sizden sonraki nesillere taşımanın bir bereketini ifade edeceğiz. Bir bereketini yaşatacaktır. Bundan sonra buna daha fazlasıyla şahit olacaksınız. O yüzden bu yapının önemi her geçen gün Giderek park edilecek, giderek artacaktır inşallah. O yüzden emeği geçenleri bir kez daha tebrik ediyorum” dedi.

“HER ZAMAN DESTEKLERİMİZİ SÜRDÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Kahramanmaraş’ta büyükşehir belediye başkan adayı olarak, burada Feyzettin Başkanımız Türkoğlu belediye başkan adayı olarak bu derneğimize, ailemize, Her zaman desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz diyen Av. Fırat Görgel; “Allah nasip ederse hem Beyoğlu’muzu hem de Türkoğlu’muzu altı Şubat’ta yaşadığımız o üzücü hadiselerin sonrasında İşabe’yi ihya etmenin gayretinde olacağız, çabasında olacağız. Hiç merak etmeyin. Tabii altı Şubat’tan itibaren Kahramanmaraş’ımızın tamamında Türkoğlu’muzda da tüm ilçelerimizde de farklı bir mücadelenin içerisindeyiz. Yeni bir Kahramanmaraş’ı kurmanın mücadelesi içerisindeyiz. Allah’a şükürler olsun Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her ilçemizde memleketimizin tamamında da eksiklerimizi bir bir tamamlıyoruz.

““TOKİMİZLE İLGİLİ İLERLEYEN BİR SÜREÇ VAR. ONUNDA BİZZAT TAKİPÇİSİ OLACAĞIM”

Beyoğlu’muzda da eksiklerin ne olduğunu biliyoruz diyen Başkan Adayı Görgel; “Tabii burada deprem öncesinde doğal gaz sürecimiz ilerliyordu. Ne yazık ki depremde durdu. Şimdi de inşallah o süreci ilerletmenin gayreti içerisinde olacağız TOKİ’mizle ilgili ilerleyen bir süreç var. Onun bizzat ben takipçisi olacağım. İnşallah hem devletimiz, hem bizler siyasiler inşallah onu takipçisi olup hızlandırıp inşallah bir an önce çözüme kavuşturacağız. Hiç merak etmeyin. Kahramanmaraş’ı Beyoğlu’nu da, 6 Şubat öncesinden çok daha farklı bir duruma hep beraber taşıyacağız. Buna bunun için azmimiz de var, gayretimiz de var. Hayallerimiz de var. İnşallah bunları sizlerle beraber bir bir gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Burada şurada söylemekte söylemeden geçemeyeceğim Allah nasip ederse merkezi hükümetimiz, büyükşehir belediyemiz, ilçe belediyemiz uyum içerisinde beraberce çalışarak Beyoğlu’muzu çok farklı bir noktaya getireceğiz. 31 Mart için de sizlerin duasına ve desteğine fazlasıyla ihtiyacımız var. Bugüne kadar Allah razı olsun. Bizleri hiç yalnız bırakmadınız. İnşallah bundan sonra da yalnız bırakmayacağınıza eminiz. Yeniden ben derneğimizin başkanım hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sizleri gerçekten çok tebrik ediyorum. İnşallah bereketli olsun diyorum. Hepinizi saygılarımla, sevgilerimle selamlıyorum” dedi.