Gazeteci Arslan BBP Onikişubat Belediye Meclis Üyesi Adayı Oldu

Kahramanmaraş Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Eski Genel Sekreteri, Türkiye Futbol Federasyonu Kahramanmaraş Eski İl Temsilci Yardımcısı, Gazeteci Akif Arslan, Büyük Birlik Partisi Onikişubat Belediye Meclis Üyesi birinci sıra adayı seçildi. Duayen Gazeteci Arslan, 31 Mart tarihinde gerçekleştirilecek olan yerel seçimler için Onikişubat Belediye Meclis Üyesi aday adaylığı resmi başvurusunu İlçe başkanlığı’na teslim etmesinin ardından birinci sıra adayı olarak seçildi.

Belediye Meclis Üyesi Adayı Arslan yaptığı açıklamada, gazeteci olarak Kahramanmaraş’ın tüm sorunlarını bildiğini ve kentte 40 yıldır gazetecilik mesleğini icra ettiğini dile getirdi. Arslan açıklamasını şöyle sürdürdü: “Hiçbir ayrımcılık gözetmeden Onikişubat halkının hak ettiği, eksik kalan hizmetlerin daha iyisinin gerçekleşmesi için çaba göstereceğim. 6 Şubat depremlerinde yerle bir olan memleketim için vatandaşımızın gür sesi olacağım.

Kahramanmaraş Merkez Onikişubat İlçesi Belediye Meclisi Üyeliğine Büyük Birlik Partisi Birinci Sıra Adayıyım. İlçe Belediye Başkan Adayımız Gökhan Ünlü ile birlikte tüm ilçe halkının desteğini bekliyorum.”