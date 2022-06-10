Gençlik Meclisi’nden Açık Hava Sineması

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, şehirde özellikle gençlere yönelik çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda, şehirde pek çok sosyal faaliyet gerçekleştiren Gençlik Meclisi, şimdi de ‘Açık Hava Sineması’ etkinliği düzenliyor. 11 Haziran Cumartesi günü Aliya İzzetbegoviç Millet Bahçesi’nde gençlerin katılımıyla film gösterimi gerçekleştirilecek. Gerçekleştirilecek etkinlik ile ilgili Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Abdulvahap Dertli, “Şehrimizde gençlerimize yönelik çeşitli etkinlikler düzenleyerek onlarla sık sık bir araya gelmeye gayret ediyoruz. Bu kapsamda, 11 Haziran Cumartesi günü Aliya İzzetbegoviç Millet Bahçesi’nde Açık Hava Sineması etkinliği gerçekleştireceğiz. Sosyal medya hesaplarımızdan yaptığımız anket neticesinde belirlenen ‘Moonfall’ filmini gençlerimizle birlikte izleyeceğiz. Saat 21.00’de başlayacak etkinliğimize özellikle genç kardeşlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımız davetlidir” dedi.