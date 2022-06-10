Kahramanmaraş’ta Sürücüler Alternatif Güzergâhlara Yönlendirildi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, KASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri Onikişubat Mimar Sinan Mahallesi’nde bir dizi altyapı çalışması gerçekleştiriyor.

Çalışmalar kapsamında alınan UKOME kararı doğrultusunda Alparslan Türkeş Bulvarı ile Mustafa Or Caddesi’nin kesişim noktasındaki kavşaktan itibaren Mustafa Or Caddesi istikametindeki yaklaşık 100 metrelik kısmın 10 Temmuz tarihine kadar trafiğe kapalı olacağı belirtildi.

Yine alınan karar doğrultusunda Alparslan Türkeş Bulvarı ile Hacı Ali Özal Caddesi’nin kesişim noktasındaki kavşaktan itibaren Hacı Ali Özal Caddesi istikametindeki yaklaşık 200 metrelik kısmın tek şeridi 10 Temmuz tarihine kadar trafiğe kapalı olacak. Ulaşım Dairesi Başkanlığı’ndan karara ilişkin yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın trafikte dikkatli olmaları ve alternatif güzergâhları tercih etmeleri önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.