Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Okay’dan Türk Kızılayı’nın Kuruluş Yıl Dönümü Mesajı
Başkan Okay’dan Türk Kızılayı’nın Kuruluş...
Gençlik Meclisi’nden Açık Hava Sineması
Gençlik Meclisi’nden Açık Hava Sineması
Mustafa Günbulut Sanko Holding’te Cfo Olarak Atandı
Mustafa Günbulut Sanko Holding’te Cfo...
Büyükşehir’den Sıra Gecesi Etkinliği
Büyükşehir’den Sıra Gecesi Etkinliği
Tatlı ve Karataş ailesinin mutlu günü
Tatlı ve Karataş ailesinin mutlu...

Kahramanmaraş’ta Sürücüler Alternatif Güzergâhlara Yönlendirildi

Büyükşehir Belediyesi, altyapı çalışmaları dolayısıyla Mustafa Or ve Hacı Ali Özal Caddelerinin bazı kısımlarının 10 Temmuz tarihine kadar trafiğe kapalı olacağını duyurdu.

Kahramanmaraş’ta Sürücüler Alternatif Güzergâhlara Yönlendirildi

Kahramanmaraş’ta Sürücüler Alternatif Güzergâhlara Yönlendirildi

Büyükşehir Belediyesi, altyapı çalışmaları dolayısıyla Mustafa Or ve Hacı Ali Özal Caddelerinin bazı kısımlarının 10 Temmuz tarihine kadar trafiğe kapalı olacağını duyurdu.

10 Haziran 2022 Cuma 16:52
banner459

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, KASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri Onikişubat Mimar Sinan Mahallesi’nde bir dizi altyapı çalışması gerçekleştiriyor.

Çalışmalar kapsamında alınan UKOME kararı doğrultusunda Alparslan Türkeş Bulvarı ile Mustafa Or Caddesi’nin kesişim noktasındaki kavşaktan itibaren Mustafa Or Caddesi istikametindeki yaklaşık 100 metrelik kısmın 10 Temmuz tarihine kadar trafiğe kapalı olacağı belirtildi.

Yine alınan karar doğrultusunda Alparslan Türkeş Bulvarı ile Hacı Ali Özal Caddesi’nin kesişim noktasındaki kavşaktan itibaren Hacı Ali Özal Caddesi istikametindeki yaklaşık 200 metrelik kısmın tek şeridi 10 Temmuz tarihine kadar trafiğe kapalı olacak. Ulaşım Dairesi Başkanlığı’ndan karara ilişkin yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın trafikte dikkatli olmaları ve alternatif güzergâhları tercih etmeleri önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Son Güncelleme: 10.06.2022 18:17
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta Sürücüler Alternatif Güzergâhlara Yönlendirildi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ın Doğusu İle Batısı Birbirine Bağlanacak
Kahramanmaraş’ın Doğusu İle Batısı Birbirine Bağlanacak
SANKO Öğrencileri Fen Araştırma Projeleri Yarışmasında Türkiye birincisi oldu
SANKO Öğrencileri Fen Araştırma Projeleri Yarışmasında Türkiye birincisi oldu
Başkan Okay’dan Türk Kızılayı’nın Kuruluş Yıl Dönümü Mesajı
Başkan Okay’dan Türk Kızılayı’nın Kuruluş Yıl Dönümü Mesajı
Gençlik Meclisi’nden Açık Hava Sineması
Gençlik Meclisi’nden Açık Hava Sineması
Mustafa Günbulut Sanko Holding’te Cfo Olarak Atandı
Mustafa Günbulut Sanko Holding’te Cfo Olarak Atandı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber