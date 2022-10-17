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Göksun’un Merkez Bulvarı Büyükşehir’le Güzelleşiyor

Büyükşehir Belediyesi, Göksun’un merkezinde yer alan en işlek arter Ayhan Taner Ekici Bulvarı’nı 3 Milyon TL’lik yatırımla baştan sona yeniliyor. Sıcak asfalt hazırlığının yapıldığı arter; 2 kilometrelik yeni yaya ve araç yoluyla ilçeye değer katacak.

Göksun’un Merkez Bulvarı Büyükşehir’le Güzelleşiyor

Göksun’un Merkez Bulvarı Büyükşehir’le Güzelleşiyor

Büyükşehir Belediyesi, Göksun’un merkezinde yer alan en işlek arter Ayhan Taner Ekici Bulvarı’nı 3 Milyon TL’lik yatırımla baştan sona yeniliyor. Sıcak asfalt hazırlığının yapıldığı arter; 2 kilometrelik yeni yaya ve araç yoluyla ilçeye değer katacak.

17 Ekim 2022 Pazartesi 17:24

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Göksun ilçesinde önemli bir yatırım daha gerçekleştiriyor. İlçenin merkezini teşkil eden en işlek arterlerden Ayhan Taner Ekici Bulvarı, baştan sona yenileniyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde devam eden çalışmalar kapsamında, arter üzerinde yer alan yaya yolları yenilenirken, sıcak asfalt için zemin hazırlığı sürüyor. Yaklaşık 2 kilometre uzunluğa sahip arter, 3 Milyon TL’lik yatırımla yeni bir çehreye kavuşturulacak. Sıcak asfaltın yanı sıra, yaya yollarıyla modern bir görünüm kazandırılan arter ilçeye değer katacak. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, çalışmaların kısa süre içinde tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi.

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Göksun’un Merkez Bulvarı Büyükşehir’le Güzelleşiyor
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