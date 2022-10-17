Göksun’un Merkez Bulvarı Büyükşehir’le Güzelleşiyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Göksun ilçesinde önemli bir yatırım daha gerçekleştiriyor. İlçenin merkezini teşkil eden en işlek arterlerden Ayhan Taner Ekici Bulvarı, baştan sona yenileniyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde devam eden çalışmalar kapsamında, arter üzerinde yer alan yaya yolları yenilenirken, sıcak asfalt için zemin hazırlığı sürüyor. Yaklaşık 2 kilometre uzunluğa sahip arter, 3 Milyon TL’lik yatırımla yeni bir çehreye kavuşturulacak. Sıcak asfaltın yanı sıra, yaya yollarıyla modern bir görünüm kazandırılan arter ilçeye değer katacak. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, çalışmaların kısa süre içinde tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi.