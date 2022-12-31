Gürbüz; “Cumhuriyetimizim 100. yılına girmenin heyecanını yaşıyoruz”

Yeni yılda da azim ve kararlılıkla çalışmalara devam edeceklerini belirten Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Elbistan’ı çok daha ileri taşımaya hedeflediklerini ifade etti.

Başkan Gürbüz yeni mesajında, “ Saygıdeğer Hemşerilerim, acı ve tatlı günleri, mutluluk veren anılarıyla koca bir yılı daha geride bıraktık. Millet olarak bu sene; Cumhuriyetimizim 100. yılına girmenin heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz. Umutlarımız, hedeflerimiz doğrultusunda yeni yılda da amaç ve beklentilerimizi hizmet anlamında en iyi şekilde gerçekleştirme adına, azim ve kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, 2023 yılının, Elbistan’a,ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum Mutlu Yıllar Elbistan” sözlerine yer verdi.