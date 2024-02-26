Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Okay’dan Berat Kandili Mesajı!
Başkan Okay’dan Berat Kandili Mesajı!
Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
Başkan Güngör, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile Kapıçam Mezarlığı’nı Ziyaret Etti
Başkan Güngör, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar...
Ülkü Ocakları Başkanı Dursun Nar'dan Kurtuluş Mesajı
Ülkü Ocakları Başkanı Dursun Nar'dan...
Ünal Ateş; “Şubat ayı artık bize hem acıyı hem de gururu yaşatacak”
Ünal Ateş; “Şubat ayı artık...

Hanifi Toptaş; “Gittiğimiz her yerde büyük teveccühle karşılaşıyoruz”

Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı’nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Adayı Toptaş, “Mahallelerimizin, ilçemizin eksiklerini titiz bir şekilde analiz ediyor ve bu doğrultuda projelerimizi hazırlıyoruz. İnşallah hemşehrilerimizin destekleriyle 31 Mart’ta göreve geldiğimizde bu ihtiyaçları tek tek gidereceğiz” dedi.

Hanifi Toptaş; “Gittiğimiz her yerde büyük teveccühle karşılaşıyoruz”

Hanifi Toptaş; “Gittiğimiz her yerde büyük teveccühle karşılaşıyoruz”

Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı’nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Adayı Toptaş, “Mahallelerimizin, ilçemizin eksiklerini titiz bir şekilde analiz ediyor ve bu doğrultuda projelerimizi hazırlıyoruz. İnşallah hemşehrilerimizin destekleriyle 31 Mart’ta göreve geldiğimizde bu ihtiyaçları tek tek gidereceğiz” dedi.

26 Şubat 2024 Pazartesi 10:15

Onikişubat’ın her bir noktasını tek tek ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdüren AK Parti Onikişubat Belediye Başkan Adayı Hanifi Toptaş’ın yeni durağı Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı oldu.

Cadde üzerinde ticari faaliyetlerini sürdüren esnafları iş yerlerinde tek tek ziyaret ederek hayırlı işler dileklerinde bulunan Başkan Adayı Toptaş, bölgede vatandaşlarla da sohbet etti.

Esnaf ve vatandaşların taleplerini dinleyerek hepsini not alan Toptaş, “Teşkilatımızla birlikte Onikişubat’ın her bir noktasını tek tek ziyaret ederek tüm hemşehrilerimizle bir araya gelmeye çalışıyoruz. Çalmadık kapı, sıkmadık el, girmedik gönül bırakmamaya gayret ediyoruz. Bugün de Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı’nda esnaflarımızı iş yerlerinde ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulunduk. Hemşehrilerimizle bir araya geldik, sohbet ettik, taleplerini dinledik. Hamdolsun büyük bir teveccühle karşılandık. Mahallelerimizin, ilçemizin eksiklerini titiz bir şekilde analiz ediyor ve bu doğrultuda projelerimizi hazırlıyoruz. İnşallah hemşehrilerimizin destekleriyle 31 Mart’ta göreve geldiğimizde bu ihtiyaçları tek tek gidereceğiz. Dua ve destekleri için hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Hanifi Toptaş; “Gittiğimiz Her Yerde Büyük Teveccühle Karşılaşıyoruz”
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Adayı Toptaş, Mahallelerde Vatandaşlarla Buluştu
Başkan Adayı Toptaş, Mahallelerde Vatandaşlarla Buluştu
Başkan Okay, Belediye Çalışanlarıyla Bir Araya Geldi
Başkan Okay, Belediye Çalışanlarıyla Bir Araya Geldi
Kahramanmaraşlı Şehit Müslüm Özdemir'in Depremzede Ailesine Evi Teslim Edildi
Kahramanmaraşlı Şehit Müslüm Özdemir'in Depremzede Ailesine Evi Teslim Edildi
Dr. Fatih Mehmet Ceyhan; “Makam kapısını kaldıracağız”
Dr. Fatih Mehmet Ceyhan; “Makam kapısını kaldıracağız”
Başkan Okay Erkenez Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi
Başkan Okay Erkenez Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber