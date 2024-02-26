Hanifi Toptaş; “Gittiğimiz her yerde büyük teveccühle karşılaşıyoruz”

Onikişubat’ın her bir noktasını tek tek ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdüren AK Parti Onikişubat Belediye Başkan Adayı Hanifi Toptaş’ın yeni durağı Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı oldu.

Cadde üzerinde ticari faaliyetlerini sürdüren esnafları iş yerlerinde tek tek ziyaret ederek hayırlı işler dileklerinde bulunan Başkan Adayı Toptaş, bölgede vatandaşlarla da sohbet etti.

Esnaf ve vatandaşların taleplerini dinleyerek hepsini not alan Toptaş, “Teşkilatımızla birlikte Onikişubat’ın her bir noktasını tek tek ziyaret ederek tüm hemşehrilerimizle bir araya gelmeye çalışıyoruz. Çalmadık kapı, sıkmadık el, girmedik gönül bırakmamaya gayret ediyoruz. Bugün de Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı’nda esnaflarımızı iş yerlerinde ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulunduk. Hemşehrilerimizle bir araya geldik, sohbet ettik, taleplerini dinledik. Hamdolsun büyük bir teveccühle karşılandık. Mahallelerimizin, ilçemizin eksiklerini titiz bir şekilde analiz ediyor ve bu doğrultuda projelerimizi hazırlıyoruz. İnşallah hemşehrilerimizin destekleriyle 31 Mart’ta göreve geldiğimizde bu ihtiyaçları tek tek gidereceğiz. Dua ve destekleri için hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.