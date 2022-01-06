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Havalar soğudu, Mercan Balıkçılık tezgahları şenlendi

Havaların soğuması ile birlikte Kahramanmaraş’ta balık tezgahları şenlenmeye başladı.

Havalar soğudu, Mercan Balıkçılık tezgahları şenlendi

Havalar soğudu, Mercan Balıkçılık tezgahları şenlendi

Havaların soğuması ile birlikte Kahramanmaraş’ta balık tezgahları şenlenmeye başladı.

06 Ocak 2022 Perşembe 14:54
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Bereketin arttığı Kahramanmaraş balık pazarında tezgahları süsleyen derya kuzuları alıcıları cezbe diyor.

Kahramanmaraş’a balığı sevdiren Mercan Balıkçılık, deniz ürünlerindeki çeşidi, hizmet kalitesi ve hijyene verdiği önemle müşterilerine kaliteli hizmet sunuyor.

Çupra, levrek, çinekop ve daha bir çok deniz ürünü Mercan Balıkçılığın tezgahında yerini alırken fiyatları da geçtiğimiz sezonla hemen hemen aynı olması alıcıları bir nebzede olsa rahatlatıyor.

Mercan Balıkçılık Şirket Müdürü Teyfik Elma, balığın mevsime ve iklim şartlarına göre tadı ve kalitesi değişen bir besin türü olduğunu söyledi.

Yılın her ayı farklı balık çeşitlerinin denizlerdeki miktarı, yağ oranı ve kalitesinin değişiklik gösterdiğini aktaran usta balıkçı, “Aralık-Ocak döneminde balıkların tam olarak yağlanıp lezzetlenir. Lüfer, torik, palamut ve uskumru bu mevsimde oldukça yağlı ve besleyicidir. Hamsi, tekir, barbunya gibi balıklar da bolca bulunup farklı çeşitlerde pişirilmeye müsaittir.” dedi.

Uzmanlar ise balığın içerdiği sağlıklı yağlar ve zengin vitamin kaynağı olması nedeniyle yetişkinlerin ve özellikle de çocukların haftada en az 2-3 defa tüketmesi gereken bir besin kaynağı olduğu tavsiyesinde bulunuyor.

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Havalar SoğuduMercan Balıkçılık Tezgahları şenlendi
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