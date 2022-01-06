Kahramanmaraş’ta iddiaların hedefi o doktor konuştu

İstanbul’da yer alan kliniğinde yaptığı basın açıklamasında Cennet Taşdemir, habere konu olan iddiaların asılsız olduğunu belirterek, “2 Ocak 2022 tarihinde benim iznim ve bilgim olmadan hiç bir savunmam alınmadan, söz hakkı verilmeden yapılan haberleri ve bu haberi çarptırarak yaptıran Kahramanmaraş’ta oda başkanını kınıyorum.

Bir haber ajansına ve bu kişiye suç duyurusunda bulunduk. Maddi manevi tazminat davası açmak için de gördüğüm zararın tespiti için sosyal medyadan delil topluyoruz. Kahramanmaraş’ta oda başkanıyla aramızda husumet vardır. Annemin 2018 yılındaki vefatından sonra Ankara’dan gelen Sağlık Bakanlığı müfettişi tarafından 4 doktor ve başhekim hakkında disiplin yönünden işlem yapılması için rapor hazırlanmıştı ve ilgili odaya yazı gönderilmişti. Cumhuriyet başsavcılığında suç duyurusunda bulunmuştu. Adliyedeki hukuk ve ceza davamız çok güzel ilerlerken maalesef 3 yıl olmasına rağmen ilgili oda hiç bir işlem yapmamıştır. Kendilerini defalarca aradık ve ihtarname çektik görevinizi yapın dedik, hiç bir yanıt alamadık. Bizde suç duyurusunda bulunduk. Zaten su anda annemin vefatından sorumlu olarak yargılanan doktorların bazıları bu odada yönetim kurulunda. Müfettiş raporunu hiçe saydıkları gibi bizim acımızı da hiç bir zaman anlamadılar” dedi.

“Aramızdaki bu husumet yüzünden bu yanlış ve haksız haber yapılmıştır”

Cennet Taşdemir, açıklamasının devamında ise; “Doktorları tehdit etmekten 7,5 yıl hapis davası baslığı altında hiç bir dosyam ve davam yoktur. Ayrıca annemin vefatındaki sorumlu hekimlerin iletişim bilgileri bende olmasına rağmen bugüne kadar ne bir mesaj, ne bir arama ne de bir hakaret söz konusu olmamıştır. Onlar tarafından bana acılan bir davada yoktur. Halk arasında korku ve panik yaratmak sucundan tehdit ile doktorları tehdit sucundan yargılanıyor demek ayni şey değildir. Burada bana zarar vermek için apaçık bir kasıt vardır. Benim iznim olmadan başka haberlerdeki resimlerim kullanılmış, ismim apaçık yazılmıştır. Kişisel verilerin korunması ihlali yapılmış, sanki dava sonuçlanmış ve ceza almışım gibi bir algı operasyonu yapılmıştır. Bir paylaşımın altına yaptığım 5 sayfalık bir yorumun bir kısmi alınarak, üzeri kapatılarak hakkımda suç duyurusu yapılmıştır. Suç uydurup adaleti meşgul etmişlerdir. Benim 3 sayfalık savunmamın sadece çok az ve önemsiz bir yerine yer verip gerçek savunmamın tamamını paylaşmamışlardır. Bugün benim başıma gelen bu durum yarın bir başkasına da yapılabilir. Bu habercilik değildir. Şöyle bir örnek vereyim, Kahramanmaraş’ta önemli konumda bir hekimin çocuk istismarı davası var ağır cezada. Henüz yargılama bitmemiş. Bu davayı sanki sonuç çıkmış gibi yayınlasalar, meslekten men edilecekmiş, bakanlıktan müfettiş gelmiş, çocuğa istismardan 15 yıla kadar hapsi isteniyor, ağır cezada davası var diye baslık atsalar, bu ne kadar doğru olurdu? İsmini de apaçık yazsalar bunu yapan gazetecilere karsı tepki verilmez miydi? Sucu ispat edilene kadar her insan masumdur” ifadelerine yer verdi.

“Sosyal medyada linç ediliyorum”

Asılsız haber nedeniyle sosyal medyada linç edildiğini savunan Taşdemir, “Bu yanlış haber yüzünden kişisel verilerimde apaçık paylaşıldığı için sosyal medyada linç ediliyorum. Ölüm ve dayak tehditleri alıyorum ben ve ailem haksız hakaretlere maruz kalıyor. Benim mahkemedeki 3 sayfalık savunmama ve 5 adet şiddete karsı olan paylaşımlarıma hiç yer verilmemiş bana söz hakki tanınmamıştır. Doktor düşmanı ve şiddet yanlısıymış gibi bir imaj yaratılmak istenmiştir. Bu haber yüzünden hakkımda kötü yorum yapan, tehdit eden ve resmimi izinsiz paylasan herkesle ilgili 24 saat içinde yorumlarını kaldırmalarını rica ediyorum, empati kuran herkes beni anlayacaktır. Eğer hala kaldırmayıp yorum yapmaya devam ederlerse; bu durum artık beni aşıp ailemi de ilgilendirdiği için haklarında şikâyetçi olacağımızı bildirmek isterim. Hakaret yapanların, KVKK ihlali yapanların, tehdit ve ölüme azmettirenlerin yaptığı yorumları tek tek not alıyoruz. Hiç bir hekim arkadaşımla ilgili şikayetçi olmamayı diliyorum. Empati kurup beni anlamalarını yapılan kötü yorumları kaldırmalarını tekrar rica ediyorum. Bu yanlış haberi yapan ve yaptıran için gereken hukuki mücadelemi başlatmış bulunuyorum” şeklinde konuştu.

“Duyarlı Maraşlılar Grubumuzun değerli üye dostlarımın dikkatine”

Bahse konu paylaşımın yapıldığı sosyal medya gurunu olan ‘Duyarlı Maraşlılar Grubu’ yöneticisi Akif Diş, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti: “2 yıl kadar önce yapılan doktora saldırıların tenkit edildiği bir paylaşıma Cennet hanımın yaptığı Doktorlara şiddete karşı olduğunu ifade eden yorumların, cahil insanlar tarafından yanlış algılara dönüştürülmesine karşılık, grup kriterlerimiz doğrultusunda hakarete ve tartışmalara meydan verilmemesi adına grup yöneticisi olarak sildiğim ve yayınlamadığım hatta kendisinin savunma niteliğindeki yorumlarını dahi sildiğimi ifade ediyor, bu sebeple Cennet hanim kardeşimize yapılan bu haksız saldırıları kınıyor, sayfamıza karşı yapılan hakaretlere karşı dik durmamızı sizlerden istirham ediyorum.”