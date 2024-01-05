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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kahramanmaraş’ta 12 personel alacak!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kahramanmaraş’ta 12 personel alımı yapacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kahramanmaraş’ta 12 personel alacak!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kahramanmaraş’ta 12 personel alacak!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kahramanmaraş’ta 12 personel alımı yapacak.

05 Ocak 2024 Cuma 14:01

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Andırın, Çağlayancerit, Dulkadiroğlu, Ekinözü, Elbistan, Göksun, Onikişubat, Pazarcık ve Türkoğlu Mal Müdürlüğü olmak üzere toplam Kahramanmaraş’tan 12 personel alacak.

En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olma şartının bulunduğu ilanın detayları şu şekilde:

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DEFTERDARLIK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU I- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:

Hazine ve Maliye Bakanlığı taşra teşkilatında boş bulunan toplam “400 Deerdarlık Uzman Yardımcısı” kadrosu için Tablo 1’de belirtilen yerlere atama yapılmak üzere deerdarlık uzman yardımcısı alınacaktır.

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olup yazılı bölümü test usulünde tek oturumda 27 Nisan 2024 (Cumartesi) tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecektir.

Adaylar tarafından giriş sınavının tüm aşamalarına ilişkin bilgiler (giriş sınavına başvuru, başvurunun güncellenmesi, iptali ve sonucu, yazılı sınav yeri, tarihi, puanı ve sonucu, sözlü sınav yeri, tarihi, puanı ve sonucu ile nihai sonuç vb. hususlar) Kariyer Kapısı Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden takip edilebilecektir.

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Hazine Ve Maliye BakanlığıKahramanmaraş’ta 12 Personel Alacak!
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