Kahramanmaraş’ta Orta Hasarlı Binalar için hedef şubat sonu!

Yeni Kahramanmaraş vizyonu doğrultusunda tüm alanlarda çalışmalar hızla sürerken Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Aksu Haber’in canlı yayın konuğu olarak şehirdeki son duruma ilişkin bilgiler aktardı. Moderatörlüğünü Kurtuluş Şükür’ün yaptığı programda Başkan Hayrettin Güngör;orta hasarlı binaların güçlendirilmesi, zemin etüt çalışmaları, şehir tasarım projesi ve altyapı yenileme projeleri gibi pek çok konuya değindi.

Büyükşehir Belediyesi Olarak İnisiyatif Aldık

Orta hasarlı binaların son durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Asrın felaketinin ardından yeni Kahramanmaraş noktasında birçok alanda çalışmalar hızlı bir şekilde sürüyor. Orta hasarlı binalarla ilgili de geniş kapsamlı bir süreç yürütüyoruz. Şehir genelinde orta hasarlı 6 bin bina ve 24 bin bağımsız bölüm var. Orta hasarlı binalarla alakalı 2 durum bulunuyor: Henüz zemin etütleri devam eden alanlarda bulunanlar ve bunun dışındaki alanlarda kalanlar. Afet mevzuatına göre orta hasarlı binalardan ıslahı mümkün olanlar varsa bunlar için güçlendirme projeleri hazırlanır ve ruhsat vermekle yetkili mercilere müracaat edilir. O idareler talebi inceler, uygunsa ruhsat verir ve güçlendirme süreçleri devam eder. Şehrimizde güçlendirme ruhsatı verme yetkisi ilçe belediyelerinde. Fakat bu süreçler sağlıklı bir şekilde ilerleyemedi. Bu sürecin hızlandırılması, belirsizliğin giderilmesi noktasında Bakanlığımız öncülüğünde Büyükşehir Belediyesi olarak sorumluluk üstlendik” dedi.

Çözüm Üreten Şehiriz

Başkan Hayrettin Güngör açıklamalarının devamında, “AFAD, 21 Kasım 2023 tarihinde orta hasarlı binalara ilişkin süreçlerin daha hızlı ilerlemesi için bir genelge yayınladı ve bir müracaat süresi belirledi. Binalarının güçlendirilmesini talep eden malikler 29 Aralık 2023 tarihine kadar ilçe belediyelerine müracaat etti. Geçtiğimiz ay Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızın şehrimizi ziyaretinde orta hasarlı binaların güçlendirilmesiyle ilgili taraflarla yaptığımız toplantıda Bakanlığımızın desteğiyle proje süreçlerinin Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülmesi noktasında bir mutabakat sağlandı. Sağlanan bu mutabakata ilişkin yazı da 2 Ocak itibariyle belediyemize ulaştı. Her zaman ifade ettiğimiz gibi Kahramanmaraş’ımız deprem sürecinde hep çözüm üreten bir noktada yer aldı. Proje süreçlerinin Büyükşehir Belediyemiz tarafından yürütülmesi de Kahramanmaraş’ımıza özgü bir uygulama. Diğer şehirlere örnek olacaktır” cümlelerini kaydetti.

Başvurular Uzman Komisyonlarca İncelenecek

Başkan Güngör, “29 Aralık 2023 tarihine kadar güçlendirme müracaatları ilçe belediyelerimize yapılan başvurular, ilçe belediyelerimiz tarafından 12 Ocak 2024 tarihine kadar Büyükşehir Belediyemize gönderilecek. Büyükşehir Belediyemize gelen bu müracaatlar uzman kişilerden oluşan komisyonca incelenecek, varsa bu projeler üzerinden yoksa da Büyükşehir Belediyemiz tarafından hazırlanacak projeler üzerinden değerlendirmeler yapılarak güçlendirmeye uygun olan yapıların projeleri ruhsat vermek için en geç 29 Şubat 2024 tarihine kadar ilçe belediyelerimize tekrar gönderilecek.Güçlendirmesi mümkün olmayan yapıları da ilgili kurumlara bildireceğiz” diye konuştu.

Detaylı Zemin Etüdü Yapılıyor

Şehir merkezinde çeşitli noktalarda sürdürülen zemin etüt çalışmalarına ilişkin de bilgiler aktaran Başkan Güngör, “Deprem sonrası şehrimizin yeniden imar ve inşası noktasında en önemli aşamalardan biri zemin etüt çalışmaları oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız depremin hemen sonrasında şehrimizin mikrobölgelemesiyle alakalı ciddi bir çalışma yürüttü. Geldiğimiz noktada 3 alanda daha detaylı bir çalışma öngördük. Birincisi Kıbrıs Meydanı’ndan Kayseri Yolu’na kadar olan bölge. Burası zemine bağlı tekrar çalışma yapılması gereken bir alandı. Burada yapılaşmada rahatlama sağlandı ve inşa çalışmaları başladı. Detaylı çalışma yapılacak ikinci bir alan Boğaziçi bölgesiydi. Orası da heyelan riskinden dolayı detaylı bir çalışma yürütülmesi gereken alan. Üçüncüsü ise fay hatlarıyla ilgili çalışma” dedi.

Zemin Etütleri Uzman Ekipler Tarafından Yürütülüyor

Başkan Hayrettin Güngör, açıklamalarının devamında, “Bakanlığımızla yaptığımız görüşme sonrasında akademisyenlerimizden oluşan bir ekip oluşturduk. Uzman ekibimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Belirlenen alanlarda gözlem çukurları açılıyor, fay hatlarıyla alakalı durumlar inceleniyor. Bu noktada Bakanlığımızla yüksek bir koordinasyon içerisindeyiz. Zemin etüt çalışmalarının tamamlanmasının ardından hocalarımızın hazırlayacağı rapor doğrultusunda şehrimizin imar ve inşasını sürdüreceğiz” cümlelerini kaydetti.

Şehir Merkezi Canlılığını Koruyacak

Şehir merkezinde hayata geçirilen Kentsel Tasarım Projesine ilişkin de bilgiler aktaran Başkan Güngör, “Şehrimiz genelinde 72 bin hak sahipliği var. Bunların 52 bini ilçe merkezlerinde, 20 bini ise köy evi. 50 bin konutun yapımı başladı, devam ediyor. 10 bin üzerindeki konut ise teslim aşamasına geldi. Şehir merkezinin dışarı taşınması noktasında son derece yanlış bir algı var. Konutların çok az bir kısmı Gafarlı, Ferhuş ve Önsen bölgesine yapılırken şehir merkezimizin canlılığını koruyoruz. Şehir merkezimizde yıkılan konut ve iş yerlerinin çok büyük bir kısmı yıkıldığı yerde yapılacak. Tarihimiz ve hikâyemizin olduğu şehir merkezimizin çok hızlı bir şekilde ayağa kaldırılması için Bakanlığımız koordinesinde çok ciddi bir çalışma yürütülüyor. 10 binin üzerinde konut ve iş yeriyle merkezimizi tekrar eski canlılığına kavuşturacağız. 12 Şubat Stadyumu’nun bulunduğu alanı ise; şehir ve kurtuluş müzesi, deprem müzesi, yüzme havuzu, yeni nesil millet kütüphanesi, futbol ve basketbol sahalarıyla kültür ve spor kompleksi olarak düzenleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

10 Milyar TL’lik Altyapı Yatırımı

Şehir merkezi ve ilçelerin altyapılarının tamamen yenileneceğini vurgulayan Güngör, “Hasarlı olan altyapımız depremde çok büyük tahribat aldı. Deprem öncesinde başlattığımız altyapı yenileme projelerimiz deprem sonrası daha da hızlandı. Bu noktada şehrimize 10 Milyar TL’lik bir hibe sağlandı. Projelerimizi hazırladık, ihalelere başladık. Başta Onikişubat ve Dulkadiroğlu olmak üzere tüm ilçelerimizin altyapısını tamamen değiştiriyoruz. Bu yatırımlarla altyapımızı en az 100 yıllık garanti altına alıyoruz. Altyapımızı afetlere karşı dirençli ve dünya standartlarına uygun bir hale getireceğiz” dedi.