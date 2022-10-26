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Heyecan Bahçesi Dulkadiroğlu’na Renk Kattı

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’ın extrem aktivite alanı olarak Kahramanmaraş’a kazandırdığı Heyecan Bahçesi, içerisindeki sosyal donatılarıyla şehre renk kattı.

Heyecan Bahçesi Dulkadiroğlu’na Renk Kattı

Heyecan Bahçesi Dulkadiroğlu’na Renk Kattı

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’ın extrem aktivite alanı olarak Kahramanmaraş’a kazandırdığı Heyecan Bahçesi, içerisindeki sosyal donatılarıyla şehre renk kattı.

26 Ekim 2022 Çarşamba 17:31

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’ın gençlik projeleri arasında yer alan Heyecan Bahçesi, 7’den 70’e herkesin dikkatini çekti. Extrem aktivite alanlarıyla gençlerin gözdesi olan Heyecan Bahçesi, kafeterya alanıyla da ailelerin dikkatini çekti. Özellikle hafta sonu kahvaltıları ve kır kahvesi formatıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakan Heyecan Bahçesi, misafirlerini nezih bir ortamda ağırlamayı sürdürüyor.
Her fırsatta Heyecan Bahçesi’ni ve burada zaman geçiren gençleri ziyaret eden Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, ortaya koydukları hizmete gösterilen ilgiden memnun olduklarını dile getirdi.
Heyecan Bahçesi’nin Kahramanmaraş’a ve Dulkadiroğlu’na renk kattığını ifade eden Başkan Okay, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmesinde şunları söyledi: “Bölgemize güzel bir aktivite alanı kazandırdık. Şehirde sosyal aktivite yapmak isteyen gençlerimiz ve aileleri bu alanda keyifli vakit geçiriyor. Zaman zaman burada gençlerimizle ve aileleriyle bir araya geliyoruz. Onlardan aldığımız olumlu tepkiler bizleri mutlu ediyor. Yapımını sürdürdüğümüz Yalnız Ardıç Millet Bahçemizin de aynı ilgiyi göreceğini düşünüyoruz. Ziyaret etmeyen vatandaşlarımızı Heyecan Bahçemize mutlaka davet ediyoruz.”

Son Güncelleme: 26.10.2022 18:23
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Heyecan Bahçesi Dulkadiroğlu’na Renk Kattı
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