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Heyecan Kafe’ye Hafta Sonu Yoğun İlgi

Dulkadiroğlu Belediyesi’nin Heyecan Bahçesi’nde yer alan Heyecan Kafe’ye hafta sonu vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Heyecan Kafe’ye Hafta Sonu Yoğun İlgi

Heyecan Kafe’ye Hafta Sonu Yoğun İlgi

Dulkadiroğlu Belediyesi’nin Heyecan Bahçesi’nde yer alan Heyecan Kafe’ye hafta sonu vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

02 Mart 2022 Çarşamba 10:35
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Dulkadiroğlu Belediyesi’nin extrem eğlence parkı olan Heyecan Bahçesi’nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

Şehir merkezine olan yakınlığı, uygun fiyatı ve içerisindeki sosyal donatılarla dikkat çeken Heyecan Bahçesi, Kahramanmaraşlıların ilgi odağı oldu.

Kahramanmaraş’a farklı ve özel mesire alanları kazandıran Dulkadiroğlu Belediyesi, Heyecan Bahçesi ile de bir ilki gerçekleştirdi. Hafta sonu kendini gösteren güneşle birlikte vatandaşlar da Heyecan Bahçesi’ne yoğun ilgi gösterdi. Özellikle Heyecan Bahçesi içerisinde bulunan Heyecan Kafe’yi ziyaret eden vatandaşlar; farklı konseptiyle dikkat çeken kahvaltı sunumunu tercih ettiği bildirildi.

Heyecan Bahçesi ile ilgili konuşan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, vatandaşların gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi: “Bölgemize çok özel mesire alanları kazandırdık. Doğal Yaşam Parkı, Yalnız Ardıç ve Heyecan Bahçesi bunların başında gelmektedir. Özellikle Heyecan Bahçesi farklı konsepti ve adrenalin alanlarıyla dikkat çekmektedir. Bu alan içerisinde vakit geçiren vatandaşlarımızın istifade edebileceği güzel bir de kafe inşa ettik. Vatandaşlarımıza burada en güzel şekilde hizmet etmeyi arzuluyoruz. Heyecan Bahçesi içerisinde gerek adrenalin alanlarında gerekse de yürüyüş alanlarında vakit geçiren vatandaşlarımızın gelip dinlenebileceği bir alan oldu. Özellikle hafta sonları kahvaltı konsepti ile dikkat çekiyor. Bu sebeple de hafta sonları yoğun geçiyor. Vatandaşlarımızın Heyecan Bahçesi ve Heyecan Kafe’ye gösterdiği ilgi bizleri son derece memnun ediyor.”

Heyecan Kafe, hafta içi fastfood ürünler, hafta sonu ise kahvaltı konsepti ile hizmet vermektedir.
 

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Heyecan Kafe’ye Hafta Sonu Yoğun İlgi
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