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İskur İso 500’de

İSKUR Group, İSO 2020'nin açıklanan verilerine göre ilk 500'de yerini aldı.

İskur İso 500’de

İskur İso 500’de

İSKUR Group, İSO 2020'nin açıklanan verilerine göre ilk 500'de yerini aldı.

29 Mayıs 2021 Cumartesi 09:40
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İstanbul Sanayi Odasının yaptığı araştırmada 2020 yılı verilerine göre İSO ilk 500’de İSKUR 2 firmasıyla yer aldı. Kahramanmaraş’ta ise büyük bir istihdam ve ekonomi kaynağı oldu.

İSKUR Group, tamamen yerli sermaye ile 1990 yılında pamuk, çırçır ve pamuk yağı sektörü ile yatırım yaparak, entelektüel sermaye ve gelişime en açık kaynağının insan olduğunu vurguluyor.

35’i aşkın ülkeye ihracat gerçekleştirerek şehir ve ülke ekonomisine yüksek oranda katkıda bulunan İSKUR, ürünlerinin yüzde 75’inden fazlasını yurtdışına ihraç ediyor.

Pandemi sürecinin hakim olduğu 2020 yılında yatırımlarına ara vermeden devam eden İSKUR, bununla birlikte sosyal sorumluluk projelerine her zaman destek oldu.

İSKUR, eğitim alanlarında hizmete açtığı tesisler, yaptığı bağışlar ve sponsorlukla her zaman örnek bir grup olmayı başarıyor.

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