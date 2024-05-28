İstanbul’da Kahramanmaraşlılar derneği başkanını seçti!

Kurucu başkan Kadir Tecirli hazirunun oy birliğiyle başkan seçildi.

Bağcılar Kahramanmaraşlılar Derneği (BAKAMDER) ilk olağan genel kurulunu Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Kadıköy Kaymakamı Muhittin Pamuk, Bağcılar Ak parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, MHP İlçe Başkan YardımcısıErdinçKaya, eski İstanbul Ülkü Ocakları Başkanı ve MHP eski MKYK üyesi Erdem Karakoç’un katılımıyla yapıldı. Fatih Sultan Mehmet Vakfı Başkanı Coşkun Şahin, MARAŞFED Genel Başkanı Uğur Yinanç ile birlikte İstanbul da faaliyet gösteren Kahramanmaraş sivil toplum kuruluşları başkanları ve yönetim kurullarında görev alanlarla birlikte yüzlerce hemşehri yalnız bırakmadı. Kahramanmaraşlı Kadınlarımız ve Gençlerimizin de genel kurula ilgisi oldukça yoğundu. BAKAMDER Olağan Birinci Genel Kurulu “Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve vatan uğruna ve asrın felaketi depremlerde can veren tüm aziz şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Kurucu başkan Kadir Tecirli açılış konuşmasıyla başlayan programda protokol konuşmaları ve plaket takdimi yapıldı.

Protokol konuşmalarında birlik, beraberlik İstanbul’un tüm ilçe ve semtlerinde Kahramanmaraşlılar stk’laşmasının önemine binaen konu başlıklarında yapılan protokol konuşmalarında MARAŞFED Genel Başkanı Uğur Yinanç, MHP Bağcılar İlçe Başkan yardımcısı Erdinç Kaya , Fatih Sultan Mehmet Vakfı Başkanı Coşkun Şahin, İstanbul Ülkü Ocakları eski Başkanı Erdem Karakoç, Kadıköy Kaymakamı Muhittin Pamuk, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Ak parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz konuştu.

BAKAMDER Olağan ilk genel kuruluna MARAŞFED Başkanı Uğur Yinanç, Kent Maraşder Başkanı Bilal Ardıç, İstanbul Kahramanmaraşlılar (Maraşder) Başkanı Mevlana Demirel, Arnavutköy Kahramanmaraşlılar Dernek Başkanı Recep Tecirli, ZEKAMDER Zeytinburnu Kahramanmaraşlılar Dernek Başkanı Necati Kalem, Esenyurt Maraş Yurt Dernek Başkanı Harun Demir, Afşinder Başkanı Ahmet Ardıç, Arıtaşlılar Dernek Fadime Dağlı Atak, Andırınlılar Dernek Başkanı Mehmet Güvercin, Elbistan Dernek Başkanı Latif Erdoğan, Türkoğluder Başkanvekili İrfan Yavşan, Afşin Büget Dernek Başkanı Ramazan Yetkin ile Serdar Teke, Elbistan Alkayaoğlu Dernek Başkanvekili Menderes Yücel, Elbistan Büyükyapalak Dernek Başkanı Mehmet Özkan, Elbistan Çiçekder Başkanı Fazıl Çivi, TATLIDER Başkanvekili Mehmet Yanar , onlarca Bağcılar Mahalle Muhtarı ve çok sayıda davetli katıldı.