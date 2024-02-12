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İstiklal Madalyası Şanlı Bayrağımızda Dalgalandı

Kurtuluş Günü etkinlikleri çerçevesinde şehrin nişanesi olan kırmızı şeritli İstiklal Madalyası, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör tarafından Türk Bayrağı’na takılarak göndere çekildi.

İstiklal Madalyası Şanlı Bayrağımızda Dalgalandı

İstiklal Madalyası Şanlı Bayrağımızda Dalgalandı

Kurtuluş Günü etkinlikleri çerçevesinde şehrin nişanesi olan kırmızı şeritli İstiklal Madalyası, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör tarafından Türk Bayrağı’na takılarak göndere çekildi.

12 Şubat 2024 Pazartesi 12:43

Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, şehrin nişanesiolan kırmızı şeritli İstiklal Madalyası, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör tarafından Türk Bayrağı’natakılarak göndere çekildi.

Tarihi Kahramanmaraş Kalesi’nde gerçekleştirilen törende; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Vali MükerremÜnlüer, milletvekilleri, protokol üyeleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar da yer aldı. Başkan Hayrettin Güngör, “Bugün kurtuluşumuzun 104. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Tarihi Kalemizde düzenlenen törenle, şehrimizin nişanesi olan İstiklal Madalyamızı şanlı bayrağımıza takarak göndere çektik. 12 Şubat Kurtuluş Bayramımız kutlu olsun” dedi.

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İstiklal Madalyası Şanlı Bayrağımızda Dalgalandı
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