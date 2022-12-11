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İstiklal Üniversitesi rektörünü bekliyor!

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) Rektörlüğü’ne kimin atanacağına yönelik bekleyiş sürüyor.

İstiklal Üniversitesi rektörünü bekliyor!

İstiklal Üniversitesi rektörünü bekliyor!

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) Rektörlüğü’ne kimin atanacağına yönelik bekleyiş sürüyor.

11 Aralık 2022 Pazar 16:50

Kahramanmaraş’ın ikinci yükseköğretim kurumu olan İstiklal Üniversitesi kurucu Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül’ün görev süresi 27 Aralık’ta son buluyor. Prof. Dr. Özgül’ün ardından KİÜ Rektörlüğü’ne kimin atanacağına ilişkin meraklı bekleyiş ise devam ediyor.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı tarafından, 7 Kasım’da yayımlanan ilan ile aralarında KİÜ’nün de bulunduğu 9 üniversiteye rektör ataması yapılacağı duyurulmuştu. Başvuru sürecinin 18 Kasım’da tamamlanmasının ardından adaylar, YÖK Başkanlığı’na davet edilerek mülakata alındı.

Mülakat ve YÖK’ün yapacağı değerlendirmelerin ardından, başvurular Cumhurbaşkanlığı’na sunulacak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, gelecek 4 yıl boyunca görev yapacak olan yeni rektörün ataması gerçekleştirilecek.

KİÜ’nün gelecek 4 yıldaki gelişim süreci açısından da büyük önem taşıyan atama öncesinde, Kahramanmaraş kamuoyunda yeni rektörün Kahramanmaraşlı bir isim olması yönünde beklentiler bulunuyor. Bundan dolayı Rektör adayları arasından KİÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan Küçükönder, hem üniversitenin kuruluş sürecinde aktif olarak görev alması hem de kurumu yakından tanıması gibi etkenler nedeniyle bir adım önde görülüyor.

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İstiklal Üniversitesi Rektörünü Bekliyor!
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