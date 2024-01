İyi Parti Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı Dr. Can, “Dulkadiroğlu’muzu şaha kaldırmaya geliyoruz”

‘Dulkadiroğlu’na Can Gelecek’ sloganı ile seçim startını başlatan İYİ Parti Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı Dr. Selahaddin Can, sabah kahvaltısında parti teşkilatları, yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Dr. Can, Dulkadiroğlu ilçesini 31 Mart sonrası şaha kaldıracağını ifade etti.

Dr. Can, “Biz Dulkadiroğlu’nu iyi ve yeni bir yüz yapmak için geliyoruz. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde en çok hasar gören ilçemiz Dulkadiroğlu’dur. İlçemizi ayağa kaldırmak için teşkilatımız ve ekibimiz ile hazır bir şekilde geleceğiz. Bu şehrin sokaklarında büyümüş kurumlarında çalışmış her noktasını ve her yerini çok iyi bilen biriyim. Tecrübemiz ile sahaya çıktık. Ben Kahramanmaraş doğumluyum ve Kayabaşı Mahallesi’ndenim. Okulum Kahramanmaraş Ortaokulu, Kahramanmaraş Lisesi. Ardından tıp fakültesini bitirerek şehrime 1998 yılından sonra geldim. 1998 yılından günümüze kadar sağlık ocaklarında ve özel çalışarak hayatıma devam ettirdim. Aile terbiyemiz ile her zaman Allah rızası için çalıştım” dedi.

Hekimliğini belediye başkanlığı ile taçlandırıp Dulkadiroğlu vatandaşlarına hizmet edeceğini ifade eden Dr. Can, “Allah nasip eder ise 31 Mart sonrası bu şehrimizi ayağa kaldırmış olacağız. Hep beraber bu şehrimizi ayağa kaldırmış olacağız. Bir hekim olarak sokaklardaki ve ilçemdeki sorunları gördük teşhisleri koyduk tedavisi için de 31 Mart akşamı Allah’ın izni ve vatandaşlarımızın teveccühü ile seçildiğimizde Dulkadiroğlu’muzu şaha kaldırmaya geliyoruz. Bizim amacımız menfaat değil. Biz bu şehir için çalışacağız. Dulkadiroğlu’nun beylik dönemindeki gibi gücünü tekrardan gündeme getirip yaşatacağız. Onikişubat ile karşılaştırdığımızda, Dulkadiroğlu’nun çok gerilerde olduğunu görüyoruz. Bu fark neden Dulkadiroğlu’na layık görülüyor ve biz bunu ortadan kaldırmaya geliyoruz. İnşallah 31 Mart tarihi sonrası yenilikler ve müthiş projeler ile ayağa kaldıracağız” diye konuştu.

İYİ Parti Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı Dr. Selahaddin Can’ın başlıca projeleri ise şu şekilde;

Çocuklar ve gençler için spor tesiste ve dinlenme salonları, kadınları için spor eğitim tesisleri, Bertiz'e yol ve imar planları ile yeni şehir yapılanması, Çağlayancerit’e duble güvenli yol ve Organize Sanayi Bölgesi, Tüm öğrencilerimizin servis ücretleri belediye tarafından karşılanması, çiftçilere ve besicilere mazot, gübre, traktör, yem ve depo desteği ve alım garantisi, evlenenlere ev yapmalar için bedava arsa ve düğün salonu desteği, tramvay hizmeti; Uydu kent, Doğukent ile Ulu Cami arası hafif raylı sistem, her yıl dondurma, tarhana, üzüm ve şıra festivali düzenlenecek, askıda elektrik ve doğalgaz fatura desteği, Germanica antik kenti düzenlenecek ve turizme kazandırılma projesi.