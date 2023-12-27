İyi Parti Dulkadiroğlu ve Ekinözü belediye başkan adayları belli oldu!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener TBMM'de düzenlenen İYİ Parti Grup Toplantısında Kahramanmaraş Dulkadiroğlu belediye başkan adayının Selahaddin Can olduğunu, Ekinözü Belediye Başkan adayının ise Şevki Özer olduğunu açıkladı.

Akşener, Dr. Selahaddin Can ve Özer’i kürsüye davet ederek belediye başkan adayımız Kahramanmaraş’a hayırlı olsun dedi.

Kahramanmaraş’ta uzun yıllar Doktorluk görevini yürüten Dr. Selahaddin Can kamuoyunun ’da yakından tanıdığı bir isim.

Can, adaylığının ilan edilmesinin ardından şu ifadeleri kullandı;

“Halkımızın dertlerine derman olmak için bu göreve talip olmuştum sağ olsun genel başkanımız Sayın Meral Akşener’de bu onurlu görevi bana tevdi ettiler bende elimden gelenin fazlasını yaparak inşallah Dulkadiroğlu ilçemizde belediye başkanlık seçimini kazanarak halkımıza hizmet edeceğim.”