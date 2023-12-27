Kahramanmaraş Heyetinden Süleyman Soylu’ya Ziyaret

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, programı kapsamında gittiği Ankara’da bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda; 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Dr. Tuba Köksal, Mevlüt Kurt ve Prof. Dr. Mehmet Şahin ile Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, önceki dönem İçişleri Bakanı ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu’yu ziyaret etti. 6 Şubat depremlerinin ardından şehirdeki güncel durumun istişare edildiği ziyarette nazik misafirperverliği ve afet sürecindeki özverili yönetimi dolayısıyla Soylu’ya teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Asrın felaketinin ilk anlarından itibaren koordinatör bakan olarak şehrimizde bulunan ve afet sürecini özveriyle yöneten önceki dönem İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’yu; önceki dönem Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişci ve milletvekillerimizle ziyaret ettik. Deprem sürecinde şehrimize göstermiş olduğu ilgi ve özverili yönetimi dolayısıyla Sayın Bakanımıza bir kez daha teşekkürlerimizi iletiyoruz” dedi.