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Kadak, Deprem Şehitleri Adına Fidan Dikti

Kahramanmaraş Dağcılık Arama ve Kurtarma Ekibi (KADAK), 6 Şubat'ta hayatını kaybeden deprem şehitleri anısına Ahir Dağı eteklerine çam fidanı dikti. Etkinliğe çocuklar da katılarak, dikilen fidanlara can suyu verdi.

Kadak, Deprem Şehitleri Adına Fidan Dikti

Kadak, Deprem Şehitleri Adına Fidan Dikti

Kahramanmaraş Dağcılık Arama ve Kurtarma Ekibi (KADAK), 6 Şubat'ta hayatını kaybeden deprem şehitleri anısına Ahir Dağı eteklerine çam fidanı dikti. Etkinliğe çocuklar da katılarak, dikilen fidanlara can suyu verdi.

08 Şubat 2024 Perşembe 11:07

KADAK'ın onursal Başkanı Sait Kılıç Sallayan, etkinlik hakkında şunları söyledi: "Şu anda 6 Şubat'ta depremde Kahramanmaraş'ta hayatını kaybeden şehitlerimiz adına, depremde hiç durmaksızın arasız nizasız vefasız olarak beşere görev yapan KADAK ekibi olarak, ağaçlandırma yaparak şehitlerimiz adına birer fidan dikiyoruz. Buradaki hatıra ormanımıza özellikle 2 metre boyunda büyük fidanlar diktik. Daha çabuk büyüsünler ve daha çabuk bize oksijen versinler. Cennete giden şehitlerimizin adını burada yaşatmak istiyoruz. Onların ruhunu temsilen bu dağlarımızda yaşasınlar istiyoruz. Bugün burada gönüllü arkadaşlarımızla beraber ağaç dikme etkinliğini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz."

Son Güncelleme: 08.02.2024 11:11
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