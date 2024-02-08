Kadak, Deprem Şehitleri Adına Fidan Dikti

KADAK'ın onursal Başkanı Sait Kılıç Sallayan, etkinlik hakkında şunları söyledi: "Şu anda 6 Şubat'ta depremde Kahramanmaraş'ta hayatını kaybeden şehitlerimiz adına, depremde hiç durmaksızın arasız nizasız vefasız olarak beşere görev yapan KADAK ekibi olarak, ağaçlandırma yaparak şehitlerimiz adına birer fidan dikiyoruz. Buradaki hatıra ormanımıza özellikle 2 metre boyunda büyük fidanlar diktik. Daha çabuk büyüsünler ve daha çabuk bize oksijen versinler. Cennete giden şehitlerimizin adını burada yaşatmak istiyoruz. Onların ruhunu temsilen bu dağlarımızda yaşasınlar istiyoruz. Bugün burada gönüllü arkadaşlarımızla beraber ağaç dikme etkinliğini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz."