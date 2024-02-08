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Kahramanmaraş’ta Hayat Yeniden Vakfı’ndan uluslararası proje!

Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren Hayat Yeniden Vakfı, Hollanda Büyükelçiliği tarafından desteklenen uluslararası bir projeye ev sahipliği yaptı.

Kahramanmaraş’ta Hayat Yeniden Vakfı’ndan uluslararası proje!

Kahramanmaraş’ta Hayat Yeniden Vakfı’ndan uluslararası proje!

Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren Hayat Yeniden Vakfı, Hollanda Büyükelçiliği tarafından desteklenen uluslararası bir projeye ev sahipliği yaptı.

08 Şubat 2024 Perşembe 11:19

Proje kapsamında, depremzede kadınlar ve down sendromlu çocukların anneleri, dünyaca ünlü ressam Vermeer'in "İnci Küpeli Kız" tablosunu ilmek ilmek işlediler.

Hollanda Büyükelçiliği tarafından desteklenen bu anlamlı projede, dezavantajlı gruplara yönelik çalışmalar yapan Hayat Yeniden Vakfı, özel gereksinimli çocuklar, kadınlar, anne-babasını kaybetmiş yetim ve öksüzler, mülteciler, yaşlılar ve sokak hayvanları gibi dezavantajlı gruplar için harekete geçti.

Proje kapsamında, down sendromlu çocuklar ve anneleri, Kahramanmaraş’a özgü farklı el sanatlarıyla Vermeer'in "İnci Küpeli Kız" tablosunu 3 ayda işlediler. Bu muhteşem eseri ilmek ilmek nakşeden depremzede kadınlar, etrafına 40 yama olarak bilinen el işiyle süslediler.

Eser, Hollanda Büyükelçiliği tarafından Hollanda'ya götürülerek ülkenin dört bir tarafında sergilenecek. Bu proje, dezavantajlı gruplara yönelik sanat terapisi ve destek çalışmalarının önemli bir örneği olarak dikkat çekiyor.

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Kahramanmaraş’ta Hayat Yeniden Vakfı’ndan Uluslararası Proje!
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