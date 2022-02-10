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Kahramankart Dolum Noktası Sayısı Artırıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen talep üzerine Kahramankart dolum noktalarının sayısını artırdı.

Kahramankart Dolum Noktası Sayısı Artırıldı

Kahramankart Dolum Noktası Sayısı Artırıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen talep üzerine Kahramankart dolum noktalarının sayısını artırdı.

10 Şubat 2022 Perşembe 10:44
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda şehir içi ulaşımda kullanılan Kahramankart’a bakiye yükleme imkanı sağlayan kioskların sayısı artırıldı. Vatandaşlardan gelen talep üzerine Namık Kemal Kütüphanesi Gençlik Merkezi önü, İl Sağlık Müdürlüğü karşısı, Tekerek ATM’lerinin yanı, Tavşantepe İtfaiye karşısı ve Orman Dairesi Kavşağı’na yeni kart dolum noktaları yerleştirildi. Yapılan bu çalışmayla online işlemlerle olanak sağlayan kart dolum noktalarının sayısı 22’ye yükselmiş oldu.

Kiosk Sayısı 22’ye Ulaştı

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımız şehrin yoğun nüfuslu olan bazı bölgelerine Kahramankart dolum noktası eklememizi talep ettiler. Bizlerde vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Namık Kemal Kütüphanesi Gençlik Merkezi önü, İl Sağlık Müdürlüğü karşısı, Tekerek ATM’lerinin yanı, Tavşantepe İtfaiye karşısı ve Orman Dairesi Kavşağı’na yeni Kahramankart dolum noktaları kazandırdık” ifadeleri kullanıldı.

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Kahramankart Dolum Noktası Sayısı Artırıldı
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