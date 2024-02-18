Kahramanmaraş Büyükşehir Adayı Aydoğar “Orta hasar mağdurlarının sonuna kadar yanındayız”

Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhammed Aydoğar, daha önce 14 kez eylem gerçekleştiren ve 15’incisini Atatürk Anıtı önünde düzenleyen orta hasarlı bina mağduru vatandaşları yalnız bırakmadı. Vatandaşların Atatürk Anıtı önünde düzenlediği eylemde açıklamalarda bulunan Aydoğar, orta hasarlı bina nedeniyle mağdur olan vatandaşların her zaman yanlarında olacaklarını ifade etti. Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş İl Teşkilatı olarak bu konuda ellerinden geleni yapacaklarına dair söz veren Aydoğar, mevcut belediyeye uygun olmayan alan olarak ilan edilen ve yıkımı gerçekleştirilen binaların alanlarını birilerine peşkeş çekilmeye mi çalışılıyor şeklinde soru sordu.

“ÜZERİMİZE DÜŞEN GÖREVİ EN İYİ ŞEKİLDE YAPACAĞIZ”

Aydoğar; “Bu toplantılarınıza daha önce de davet edildim ama katılmamıştım. Bunun sebebi mevcut yönetimlere zaman verilmesi gerektiği kanaatindeydim ama zaman vermeyle olacağı da kalmadı, artık ders vermemiz lazım. Depremin üzerinden bir yıl süre geçti ve bu süre zarfında insanlarımız, vatandaşlarımız hakkını elde edebilme adına yollara döküldü. Bu orta hasarlı ve uygun olmayan alanlardaki mağdurlarımız artık yalnız değil, Yeniden Refah Partisi olarak orta hasarlı binalar yüzünden mağdur olan kardeşlerimizin sonuna kadar yanındayız, yanında olacağız. Hem orta hasarlılarda hem uygun olmayan alanlarda yapılanlar için Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş İl Teşkilatı olarak bize ne düşüyorsa ne yapmamız gerekiyorsa yapmaya söz veriyoruz. Gazamız mübarek olsun” şeklinde konuştu.

“UYGUN OLMAYAN ALANLARI BİRİLERİNE PEŞKEŞ ÇEKMEK Mİ İSTİYORSUNUZ?”

Uygun olmayan alan ilan edilen yerlerle o alanların birilerine peşkeş mi çekilmek istendiği yönünde şüpheler oluştuğunu vurgulayan Aydoğar; sözlerini şu şekilde noktaladı: “Bir binanın yeri depremden önce 15 kat yapılmaya uygundu da sizin imar verdiğiniz 10 yıllık binalar depremden sonra mı uygun olmadı? Yoksa siz buraları birilerine peşkeş mi çekmek istiyorsunuz. Biz bu soruyu sorarız. Dulkadiroğlu’nu yerle bir ettiniz. Kahramanmaraş’ta dün yapılan binalar, bugün dozerlerle yıkılmaktadır. Bütün bu soruların cevabını bugün sandıkta soracağız. Bizler sizin temsilcileriniziz.”