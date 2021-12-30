Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine ödül!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, örnek çalışmalarıyla bir ödüle daha layık görüldü. Avrupa Komisyonu koordinesinde her yıl 16 – 22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası’nın bu yılki “Ulusal Ödülü” Kahramanmaraş’ın oldu. 2019’dan bu yana çeşitli etkinliklerle karbon emisyonunun azaltılması ve hareketliliğin teşvik edilmesi noktasında birçok etkinlik düzenleyen Büyükşehir Belediyesi’ne verilen ödülde, 617 belediyenin faaliyetleri bağımsız jüriler tarafından değerlendirildi. Hollanda Büyükelçisi Marjanne De Kwaasteniet ve Çekya’nın Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek gibi önemli isimler de Kahramanmaraş’ta düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliklerine katılmış, kentte yapılan çalışmaların sürdürülebilir bir çevre oluşması yönünde önemli adımlar olduğu mesajlarını kaydetmişti.