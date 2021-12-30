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Murat Övüç Kahramanmaraş’ta konser verdi

Kahramanmaraş’ta sahneye çıkan sosyal medya fenomeni Murat Övüç'e, doğum günü sürprizi yapıldı, pasta kesildi.

Murat Övüç Kahramanmaraş’ta konser verdi

Murat Övüç Kahramanmaraş’ta konser verdi

Kahramanmaraş’ta sahneye çıkan sosyal medya fenomeni Murat Övüç'e, doğum günü sürprizi yapıldı, pasta kesildi.

30 Aralık 2021 Perşembe 15:37
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Kahramanmaraş Berberler Odası Başkan Adayı Ahmet Özkömeç'in berber ve kuaförler için düzenlediği gecede sosyal medya fenomeni Murat Övüç sahneye çıktı.

Gecede, Övüç şarkılar söylerken davetlilerin ilgisiyle karşılaştı. Murat Övüç ile fotoğraf çektirmek isteyenler, yoğun ilgi gösterdi.

Gecenin sonunda Ahmet Özkömeç, 53'üncü yaşına giren Övüç'e doğum günü sürprizi yaptı. Özkömeç, sahneye doğum günü pastasıyla gelip Övüç'ün yeni yaşını kutladı. Murat Övüç ise mumları üfledi, sürpriz için teşekkür etti.

Programda konuşma yapan Ahmet Özkömeç, başkanlığa seçilmesi durumda yapacakları vaatlerini sıralayarak, mesleğinin her zaman bir adım daha önde olması için elinden geleni yapacağını söyledi.

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