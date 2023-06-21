Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş’ta Ahşap Oymacılığı Kursu’na Kayıtlar Başladı!
Kahramanmaraş’ta Ahşap Oymacılığı Kursu’na Kayıtlar...
Başkan Güngör, Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız’ı Ağırladı
Başkan Güngör, Beyoğlu Belediye Başkanı...
Kahramanmaraş’ta Psiko-Sosyal Destek Seminerleri devam ediyor!
Kahramanmaraş’ta Psiko-Sosyal Destek Seminerleri devam...
Cajun Corner çok yakında Kahramanmaraş’ta
Cajun Corner çok yakında Kahramanmaraş’ta
Gazipaşa Gençlik Merkezi’nde Kurs Kayıtları Devam Ediyor
Gazipaşa Gençlik Merkezi’nde Kurs Kayıtları...

Kahramanmaraş Büyükşehir’den Canlı Hayvan Borsası’na ücretsiz servis!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlık alacak vatandaşların Canlı Hayvan Borsası’na ulaşımını sağlamak için 24 – 27 Haziran tarihleri arasında ücretsiz ring seferleri düzenleneceğini duyurdu.

Kahramanmaraş Büyükşehir’den Canlı Hayvan Borsası’na ücretsiz servis!

Kahramanmaraş Büyükşehir’den Canlı Hayvan Borsası’na ücretsiz servis!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlık alacak vatandaşların Canlı Hayvan Borsası’na ulaşımını sağlamak için 24 – 27 Haziran tarihleri arasında ücretsiz ring seferleri düzenleneceğini duyurdu.

21 Haziran 2023 Çarşamba 18:17

Şehrin tekrar ayağa kaldırılması noktasında tüm alanlarda çalışmalarını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlık alacak vatandaşların Canlı Hayvan Borsası’na ulaşımını sağlamak için ücretsiz ring seferleri düzenleneceğini duyurdu.

24 Haziran Cumartesi günü başlayıp 27 Haziran Salı günü akşam saatlerine kadar devam edecek ring seferleri, Büyükşehir Belediyesi’nin karşısındaki otobüs durağından başlayıp Madalya Kavşak ve Otogar istikametini takip ederek Canlı Hayvan Borsası’na ulaşım sağlayacak. Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası karşısındaki duraktan saat 10.00 – 12.00 – 14.00 ve 16.00’da hareket edecek otobüsler, Canlı Hayvan Borsası’ndan 11.00 – 13.00 – 15.00 ve 17.00 saatlerinde geri dönüş yapacak.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Büyükşehir’den Canlı Hayvan Borsası’na ücretsiz Servis!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Okumuş; “Kurban Bayramı paylaşmanın en lezzetli halidir”
Başkan Okumuş; “Kurban Bayramı paylaşmanın en lezzetli halidir”
Başkan Güngör, Uzun Çarşı Esnafını Ziyaret Etti
Başkan Güngör, Uzun Çarşı Esnafını Ziyaret Etti
Kahramanmaraş’ta Ahşap Oymacılığı Kursu’na Kayıtlar Başladı!
Kahramanmaraş’ta Ahşap Oymacılığı Kursu’na Kayıtlar Başladı!
Başkan Güngör, Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız’ı Ağırladı
Başkan Güngör, Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız’ı Ağırladı
Kahramanmaraş’ta Psiko-Sosyal Destek Seminerleri devam ediyor!
Kahramanmaraş’ta Psiko-Sosyal Destek Seminerleri devam ediyor!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber