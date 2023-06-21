Kahramanmaraş Büyükşehir’den Canlı Hayvan Borsası’na ücretsiz servis!

Şehrin tekrar ayağa kaldırılması noktasında tüm alanlarda çalışmalarını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlık alacak vatandaşların Canlı Hayvan Borsası’na ulaşımını sağlamak için ücretsiz ring seferleri düzenleneceğini duyurdu.

24 Haziran Cumartesi günü başlayıp 27 Haziran Salı günü akşam saatlerine kadar devam edecek ring seferleri, Büyükşehir Belediyesi’nin karşısındaki otobüs durağından başlayıp Madalya Kavşak ve Otogar istikametini takip ederek Canlı Hayvan Borsası’na ulaşım sağlayacak. Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası karşısındaki duraktan saat 10.00 – 12.00 – 14.00 ve 16.00’da hareket edecek otobüsler, Canlı Hayvan Borsası’ndan 11.00 – 13.00 – 15.00 ve 17.00 saatlerinde geri dönüş yapacak.