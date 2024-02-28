Kahramanmaraş emniyetinden çelik kasa uyarısı!

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, yıkılan binaların enkazında bulunan çelik kasalar sahiplerine ulaştırılmak üzere Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çarşı Şehit Murat Örümcek Polis Merkezi Amirliği ve Onikişubat İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Serintepe Şehit Celil Dağ Polis Merkezi Amirliği'nde muhafaza altına alındı.

Yapılan araştırmalar sonucunda sahiplerine veya vârislerine teslim edilen çelik kasaların dışında, Çarşı Şehit Murat Örümcek Polis Merkezi Amirliği'nde 120, Serintepe Şehit Celil Dağ Polis Merkezi Amirliği'nde 80 olmak üzere toplam 200 buluntu çelik kasa sahiplerini bekliyor. Sahiplerine teslim edilemeyen buluntu kasalar ile ilgili olarak oluşturulacak komisyon, Türk Medeni Kanunu'nun Buluntu Eşya başlıklı 769, 770, 771 sayılı maddeleri gereğince işlem yapacak.