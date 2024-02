KMTSO Başkanı Buluntu, “Asrın felaketini yaşayan Kahramanmaraş, 100 yılın dönüşümünü yaşayacak”

KMTSO 13. Olağan Meclis Toplantısı’nı gerçekleştirdi. Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz başkanlığında gerçekleşen KMTSO Şubat Ayı 13. Olağan Meclis Toplantısı’nda Şubat ayı faaliyetleri ve ekonomik gelişmelere ilişkin görüşmeler yapıldı. Teknokent Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıya; KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri ve Meslek Komite Başkanları katıldı. Toplantıda KMTSO Meclis BaşkanıM. Hanefi Öksüz, meclis gündemini okuyarak oylanması gereken hususları meclis üyelerinin onayına sundu. Daha sonra kürsüye gelen KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, Şubat ayında yapılan çalışma ve faaliyetlerle ilgili sunum yaptı.

“KAHRAMANMARAŞ’IN HER BİR FERDİ ŞİRKETE ORTAK OLABİLİR”

Meclis sunumunda özellikle TUSAŞ yatırımına ilişkin konuşan Başkan Buluntu, TUSAŞ-KMTSO ortaklığıyla kurulan şirkete kentin her bir ferdinin ortak olabileceğini söyledi. Buluntu, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: “22 Şubatta TUSAŞ ile birlikte kuracağımız şirketin ortaklık sözleşmesini imzalamış olduk. Şirketin minimum hisse bedeli 100 bin dolar. Kahramanmaraş’ın her ferdi bu şirkete ortak olabilir. Ama burada kritik süreç şu, bu sermaye ne kadar olursa olsun 2 yıl içerisinde 4 eşit taksitle ödenecek fakat 5 yıl buradan kar beklentisi ve mümkün mertebe mücbir sebep olmadığı müddetçe buradan hissesini çekme gibi bir pozisyon olmayacak. Bu yatırıma ortak olacak insanların bu prosedürü bilmesi lazım, biz bunun şartlarını hazırlıyoruz ve duyurusuna çıkacağız.

“ŞİRKETİN YERİNİ HAVAALANININ GÜNEYİ OLARAK BELİRLEDİK”

Şirketin planlanan bütçesi ilk etap ’ta 200 milyon dolar. İlerleyen yıllarda da hedef 300-400 milyon dolar seviyesine ulaşmak. Şirketin yerini havaalanının güneyinde berilerdik, bu şirket 500-600 dönüm saha üzerine kurulacak. Biz ana şirketimizi kurduktan sonra da Türkoğlu’ndaki TUSAŞ tesisi ana şirkete devredilecek. Şirketi havaalanını güneye kurmamızın sebebi üretilen uçağın pistte test edilecek olması. Cumhurbaşkanımızın söylediği gibiAnkara’dan sonra Kahramanmaraş belki Türkiye’deki 2. Bir savunma sanayi üssü olacak.

“SEKTÖREL ÇEŞİTLİLİK OLACAK”

Öte yandan TUSAŞ yatırımı özelinde savunma sanayii alanında başlattığımız kümelenme projesine 100’ün üzerinde müracaat var. Kümelenme çalışmalarında ciddi manada firmalarımızı eğitiyoruz. TUSAŞ’ın ekipleri hemen hemen her hafta buradalar görüşmek isteyen firmalarımızı yan tedarikçi olarakgörüştürebiliriz. Yatırım ile birlikte 10 binlerce parça üretilecek ve nerdeyse buradaki herkes yan tedarikçi olarak sürecin içerisine dâhil olabilir.”